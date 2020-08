O’Sullivan (44) schoffeert jonge snookerspelers: “Ik moet al een arm en been verliezen om uit de top 50 te vallen” ODBS

10 augustus 2020

07u08

Bron: BBC 0 Snooker Ronnie O’Sullivan (44) zit in de kwartfinales van het WK snooker. Op klassieke wijze: na een hoogstaande partij tegen Ding Junhui (13-10) en na de match een resem van zijn jonge tegenstanders gretig schofferend.

Dat net Mark Williams (45), die net als vijfvoudige wereldkampioen O’Sullivan al sinds 1992 prof is, hem nu opwacht vindt ‘The Rocket’ toch wat vreemd. “De standaard van de lager gerangschikte snookerspelers is zo slap, dat ik al een arm en een been zou moeten verliezen om uit de top vijftig te vallen.”

In een spraakmakend interview met de BBC liet O’Sullivan ook na de wedstrijd van zich spreken. Zo kennen we hem. De opkomende snookertalenten maakt de Engelsman met de grond gelijk. De ranking geeft O’Sullivan alvast gelijk. Naast zichzelf en Williams zit ook John Higgins (45) nog steeds in de top zestien. Onder hun drietjes goed voor 13 wereldtitels en maar liefst 98 rankingtoernooien.

Niet hun fout, vindt O’Sullivan. Wel die van de tegenstand en de jongeren in het bijzonder. “De meeste van die jongens zouden 'in onze tijd’ slechts ‘gemiddeld goeie amateurs’ geweest zijn. Niet eens échte amateurs hé. Zo slecht zijn ze. ‘t Is dankzij hen dat ik er nog altijd sta. Alsof het in hun wereld een lijkenhuis is.”

Nog dit: O’Sullivan zit al voor de achttiende keer in de kwartfinales van het WK. Vorig jaar ging hij er wel al in de eerste uit. Tegen... amateur James Cahill (24).

