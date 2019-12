Nukkige Ronnie O’Sullivan ondanks ‘banaanbal’ naar tweede ronde Scottish Open LPB

10 december 2019

18u16

Bron: Belga 0 Snooker Ronnie O'Sullivan (WS-3) heeft zich voor de tweede ronde van de Scottish Open geplaatst. De 44-jarige Engelsman versloeg de Welshman Dominic Dale (WS-93) met 4-3. Met breaks van 80, 64, 80 en 83 haalde ‘The Rocket’ daarbij een 0-2 en 1-3 achterstand op.

Een nukkige O'Sullivan leek nochtans geen zin te hebben in een tweede ronde in Glasgow en gooide er flink met zijn pet naar. Zo ramde hij in het vierde frame wit hard van tafel, in plaats van zwart rustig te potten voor framewinst. "Niet opzettelijk", beweerde hij achteraf. "Ik wou er met een ‘banaanbal’ nog iets speciaal van maken en dacht dat zwart er sowieso wel zou ingaan. Niet dus. Ik was even verbaasd als Dale en het publiek. Uiteindelijk vind ik toch dat ik vrij goed gespeeld heb. Ik maakte wel wat foutjes en die werden afgestraft. Ik had niet meer gespeeld sinds donderdag en miste ritme bij het begin van de partij. Het was niet de beste voorbereiding, eigenlijk geen. Finaal kwam ik er toch een beetje in en kreeg ik er zin in. Ik heb me best geamuseerd en dat is het belangrijkste.”

In de tweede ronde (1/32ste finales) treft O'Sullivan zijn landgenoot James Cahill (WS-104) of de Thai Sunny Akani (WS-54).

