Nu wil deze bokser tegen McGregor vechten, maar dat ziet 'The Notorious' niet zitten: "Hij heeft geen ballen" Hans Op de Beeck

12u30

Bron: The Sun 0 reuters Paulie Malignaggi. Meer Sport Paulie Malignaggi gaat niet in op de uitnodiging om het op te nemen tegen Conor McGregor in het UFC. De Amerikaanse profbokser wil de Ier wel bekampen in de boksring.

Malignaggi, die als licht-welter en bij de welters 36 van zijn 44 bokskampen won, was in de aanloop naar de 'Money Fight' nog een veelbesproken sparringpartner van McGregor. Volgens de entourage van McGregor won hun pupil dat boksgevecht na 12 rondes, maar dat werd en wordt door Malignaggi fel tegengesproken. Meteen de reden dat de Amerikaan nu tegen de Ier wil vechten - in een ring volgens de regels van het boksen.

Photo News Conor McGregor trok na de 'Money Fight' op vakantie naar Ibiza.

Lees ook Floyd Mayweather showt in zijn nieuwe optrekje van 21 miljoen euro een megaportret van... Conor McGregor

Op 11 augustus, enkele weken voor de kamp Mayweather - McGregor, loste UFC-baas Dana White twee korte video's op Instagram waarin te zien was hoe McGregor Malignaggi tegen het canvas mepte. "Je zei toen dat je me even aangepakt hebt", aldus Malignaggi aan ES News. "Niet alleen durfde je de hele video niet vrij te geven, maar nu wijs je ook mijn uitnodiging tot een officieel boksgevecht af? Toon nu toch eens een keer dat je een echte man bent. Dat je ballen aan je lijf hebt. Het is makkelijk altijd maar te trashtalken. Als het dan toch zo makkelijk was om me te verslaan, bewijs dat dan."

belga Paulie Malignaggi knuffelt zijn tegenstander na zijn overwinning.

In de octagon tegen de lichtgewicht UFC-kampioen vechten, ziet Malignaggi op zijn beurt niet zitten. Malignaggi: "McGregor moet zijn woorden nu ook maar eens waarmaken. Anders blijft hij de man die ik altijd gezegd heb dat hij is: eentje zonder ballen."

photo_news Conor McGregor op een persconferentie na de Money Fight met een fles 'Notorious Whiskey'.