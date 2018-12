Nu nog alle andere bokstitels: Delfine Persoon klaar voor ultieme clash met Katie Taylor Valerie Hardie

10 december 2018

08u29 0 Meer Sport Al meer dan vier jaar zwaait Delfine Persoon in de WBC de scepter bij de lichtgewichten. Daar kon de Keniaanse Judy Waguthii zaterdag geen verandering in brengen. Het wordt tijd dat die andere koningin van de WBA en IBF, Katie Taylor, de krachtmeting met haar aangaat.

43 kampen heeft de West-Vlaamse op haar teller sinds ze in mei 2009 prof werd. In al die tijd leed ze maar één nederlaag, op 1 november 2010. Een accident de parcours, want Persoon was die dag eigenlijk te ziek om te boksen, vertelde ze. Veertig procent van haar overwinningen rondde ze af met knock-out, zoals zaterdag in Ardooie. Judy Waguthii kon vooral goed incasseren, aan uitdelen kwam ze amper toe. Na twee studierondes begon Persoon aan haar sloopwerk en in de vijfde ronde “ging de gas helemaal open”, zei haar trainer Filiep Tampere. Met de finish in zicht kraakte de Keniaanse dan toch en de ref zette het gevecht terecht stop: technisch knock-out. “Een correcte beslissing”, meende Persoon. “Want het was niet meer gezond voor haar. Ik weet niet of ik het zo lang had volgehouden. Nu moet ze drie maanden wachten voor ze weer de ring in mag, bij een gewone nederlaag kon ze dat al na vier weken.”

