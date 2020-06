Nu gaat de duim wél omhoog: Emma Meeseman kan met dag vertraging toch naar VS reizen voor WNBA-seizoen Redactie

26 juni 2020

Met een dagje vertraging kan Emma Meesseman dan toch naar de Verenigde Staten vertrekken. De topbasketbalspeelster zou eigenlijk gisteren al vertrekken, maar haar geplande afreis liep met een sisser af. Dat had niets te maken met het coronavirus of een ‘travel ban’, maar door een spelfout in haar naam op het vliegtuigticket mocht Meesseman niet op het vliegtuig stappen.

Vandaag is dat dus wél het geval. De duim ging omhoog op de luchthaven van Zaventem (zie video boven). Eind juli start het nieuwe seizoen in de WNBA. Belgian Cat Meesseman is een van de smaakmakers van kampioen Washington Mystics, in de finale vorig seizoen schopte ze het tot MVP.

