Noorse skilegende Svindal zet na WK punt achter rijkgevulde loopbaan XC

27 januari 2019

11u10

Bron: Belga 0 Meer Sport Alpineskiër Aksel Lund Svindal zal na het WK van volgende maand in het Zweedse Åre (5-17 februari) een punt zetten achter zijn rijkgevulde loopbaan. Dat heeft de 36-jarige Noor, die op de sukkel is met zijn knie, laten weten.

Svindal haalde in zijn carrière heel wat prijzen. De Noor veroverde twee gouden medailles op de Winterspelen. In 2010 won hij in Vancouver de Super G, acht jaar later in Pyeongchang de afdaling. Hij zette ook vijf Wereldbekertitels (de reuzenslalom, combiné en tweemaal de afdaling) op zijn palmares en pakte twee eindzeges (2007 en 2009) in de Werelbeker.

In 2016 kwam hij in Kitzbühel zwaar ten val, waar hij kniepijn aan overhield die hem tot nu parten blijft spelen. "Het belangrijkste is dat ik in Åre aan de start kan verschijnen met een kans om te winnen", liet hij optekenen. "Dat is mijn doel. Ik zal het tactisch moeten aanpakken, voorspel ik."