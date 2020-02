Noor Vidts pakt uit met beste wereldjaarprestatie op het BK meerkamp indoor ODBS

Noor Vidts heeft een uitstekende prestatie neergezet op het BK meerkamp indoor in Louvain-la-Neuve. De 23-jarige Vlaams-Brabantse behaalde na vijf nummers 4.629 punten, een ruime verbetering van haar persoonlijk record (4.446 punten), en zet daarmee een beste wereldjaarprestatie neer. Vidts verbeterde de prestatie van de Oekraïense Alina Shukh, van afgelopen vrijdag in het Oekraïense Sumy, met 27 punten. Onze landgenote zette ook een nieuw persoonlijk record neer op de 60m horden (8.31), het verspringen (6m36) en de 800 meter (2:16.07). Daarnaast haalde ze 1m79 in het hoogspringen en 13m55 in het kogelstoten. Hanne Maudens werd tweede met 4.373 punten.