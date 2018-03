Noor Kjetil Jansrud wint Super-G van Kvitfjell en pakt eindzege Redactie

11 maart 2018

13u10

Bron: Belga 0 Meer Sport De Noor Kjetil Jansrud heeft in Kvitfjell in zijn thuisland de Super-G op zijn naam geschreven. De 32-jarige Jansrud stelt door de zege de eindoverwinning in de discipline veilig.

Jansrud bleef de Zwitser Beat Feuz (op 22 honderdsten) en de verrassende Fransman Brice Roger (op 33 honderdsten) voor. De Noor Adrian Sejersted werd even verrassend vierde op 34 honderdsten.

In de WB-stand in de Super-G telt Jansrud met nog één manche voor de boeg 360 punten. De Oostenrijkers Hannes Reichelt (222 ptn) en Vincent Kriechmayr (220 ptn) volgen, maar kunnen de Noor dus niet meer bijbenen. Jansrud won de Super-G eerder al in 2015 en 2017.

In de algemene WB-stand is de Oostenrijker Marcel Hirscher (1494 ptn) al zeker van zijn zevende titel op rij. De Noor Henrik Kristoffersen (1205 ptn) volgt als tweede. Jansrud stijgt twee plaatsen en is derde (815 ptn).

Uitslag Super-G:

1. Kjetil Jansrud (Nor) 1:33.21

2. Beat Feuz (Zwi) 1:33.43

3. Brice Roger (Fra) 1:33.54

4. Adrian Sejersted (Noo) 1:33.55

5. Manuel Osborne-Paradis (Can) 1:33.65

6. Mauro Caviezel (Zwi) 1:33.66

7. Hannes Reichelt (Oos) 1:33.68

8. Thomas Dressen (Dui) 1:33.78

. Max Franz (Oos) 1:33.78

10. Andreas Sander (Dui) 1:33.79