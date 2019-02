Noor Jansrud pakt goud in ingekorte WK-afdaling LPB

09 februari 2019

14u45

Bron: dpa/belga 0

De Noor Kjetil Jansrud heeft zich in het Zweedse Are tot wereldkampioen in de afdaling gekroond. Jansrud haalde het in 1:19.98 nipt voor zijn landgenoot Aksel Lund Svindal (1:20.00), die zijn laatste race betwistte en zijn roemrijke carrière zo afsloot met een negende WK-medaille. De Oostenrijker Vincent Kriechmayer (1:20.31) werd derde, uittredend wereldkampioen Beat Feuz (1:20.42) vierde.

Voor Jansrud, vice-olympisch kampioen in Pyeongchang, is het zijn eerste wereldtitel na eerdere zilveren plakken in de combiné (2015) en Super-G (2017). Hij werd in 2014 in Sotchi ook al olympisch kampioen in de Super-G.

De start in Are werd vandaag vanop 2.172 meter gegeven, eerder al het startpunt in de Super-G. De organisatie koos ervoor lager te starten door de zware weersomstandigheden, met veel wind, hevige sneeuwval en beperkte zichtbaarheid. Het oorspronkelijke startpunt lag op 3.122 meter.