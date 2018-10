Nooit te oud om te turnen: 43-jarige Oezbeekse haalt sprongfinale WK artistieke gymnastiek Valerie Hardie

28 oktober 2018

19u40 0 Meer Sport Oksana Chusovitina is met haar 43 lentes de oudste gymnaste op het WK in Qatar maar dat belette de Oezbeekse niet om zich te kwalificeren voor de finale van de sprong. Zelfs een medaille valt niet uit te sluiten voor de bijzondere Chusovitina.

1975, dat is het geboortejaar dat op haar paspoort staat. Oksana Chusovitina is 43 jaar oud. Van alle andere finalistes die vrijdag in de sprongfinale aantreden, is Marina Nekrasova met haar 23 jaar de oudste. Chusovitina’s zoon Alisher (18) is ouder dan de meeste gymnastes op het WK en ouder dan haar Oezbeekse teammate Sabina Turobova, die net zestien is.

Het is die zoon die Chusovitina er in 2002 toe bewoog om van nationaliteit te veranderen. Haar zoon Alisher was nog geen drie jaar oud toen acute lymfatische leukemie bij hem werd vastgesteld. In haar geboorteland, toen nog de Sovjet-Unie, kon Chusovitina niet de zorg krijgen die nodig was en daarom trok ze naar Duitsland. Ze had toen al een wereldtitel op de sprong (1991), een olympische titel met het eengemaakte Russische team (1992) op haar palmares staan. Na die Spelen in Barcelona en het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nam ze de Oezbeekse nationaliteit aan.

Met de hulp van een bevriend Duits trainerskoppel, Shanna en Peter Brüggemann, en dankzij het prijzengeld dat ze als gymnaste bij elkaar had geturnd, trok het gezin Chusovitina in 2002 dus naar Keulen, waar haar zoon de nodige medische behandelingen kreeg. Pas in 2006 was kreeg ze haar Duits paspoort, nadat ze in 2003 nog eens WK-goud had gewonnen, als Oezbeekse. Als Duitse won ze olympische zilver op de sprong op de Spelen van Peking in 2008.

In 2009 en 2012 kondigde ze telkens al haar afscheid aan, maar telkens keerde ze op haar besluit terug. “Ik ben een vrouw, zo zitten vrouwen nu eenmaal in elkaar,” grapte ze in Qatar. “Wij veranderen continu van gedachten.”

In 2013 al maakte ze haar rentree, met de Spelen van Rio in 2016 als grote doel. Dat lukte haar ook - en nu opnieuw als Oezbeekse. Op haar 41ste en 2 maanden mocht ze zich de oudste olympische gymnaste ooit noemen en de eerste die aan zeven Olympische Spelen op rij meedeed. In Qatar is ze aan haar zestiende WK toe. De kans bestaat zelfs dat ze op haar 43ste nog een medaille wint - het zou haar elfde individuele WK-medaille zijn. Houd haar vrijdag maar in het oog.