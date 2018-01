Nog twee overwinningen voor Lecluyse op Flanders Swimming Cup, Timmers sneller dan Vanluchene op de 100 meter YP

21 januari 2018

23u34

Bron: Belga 0 Meer Sport Nadat ze gisteren al de 100 meter schoolslag had gewonnen, heeft Fanny Lecluyse (Dauphins Mouscronnois) vandaag in Antwerpen op de tweede dag van de Flanders Swimming Cup ook de 50 en 200 meter schoolslag op haar naam gebracht. Pieter Timmers (BRABO) bleek de snelste op de 100 meter vrije slag. Emmanuel Vanluchene (GOLD) werd tweede.

Het was een goed weekend voor Lecluyse. Door in de reeksen de 50 meter in 31.19 en de 200 meter in 2:28.25 te zwemmen verzekerde ze zich van een ticket voor het EK in Glasgow (3-9 augustus). Om zich te kwalificeren voor Glasgow moest ze onder 31.31 en 2:28.59 blijven.

In de namiddag won Lecluyse vervolgens de finales van de 50 en 200 meter. Op de 50 meter, die ze in 31.52 zwom, moest ze hard strijden voor de winst: de Nederlandse Anna Elendt (31.53) en de jonge Fleur Vermeiren (31.54) eindigden maar nipt na Lecluyse. De 15-jarige Vermeiren (BRABO) plaatste zich voor het EK bij de junioren, dat in juli in Helsinki plaatsvindt (kwalificatietijd: 32.25).

Op de 200 meter schoolslag kende Lecluyse (2:27.62) minder tegenstand. De Hongaarse Dalma Sebestyen (2:32.48) finishte bijna 5 seconden achter haar.

Pieter Timmers, die vandaag zijn 30e verjaardag vierde, won de 100 meter vrije slag. De vice-olympische kampioen zwom de afstand in 49.03. Timmers greep wel naast een kwalificatie voor het EK. Daarvoor had hij 5 honderdsten sneller moeten zwemmen. Emmanuel Vanluchene werd tweede in 49.49.

Met hun ploeggenoten Alexis Borisavljevic en Jasper Aerents waagden Timmers en Vanluchene hun kans op de 4x100 meter vrije slag. Het Belgische team won de wedstrijd in 3:19.04. Nederland werd tweede (3:19.41). Het tweede Belgische team, met Sebastien De Meulemeester, Thomas Thijs, Valentin Borisavljevic en Lorenz Weiremans, vervolledigde het podium (3:25.59).

Louis Croenen (SHARK) werd derde op de 200 meter vlinderslag. De Hongaren Bence Biczo (1:57.91) en David Verraszto (1:58.60) finishten voor hem.

Een derde plaats was er ook voor Kimberly Buys, op de 100 meter vlinderslag. De BRABO-zwemster klokte af op 59.90. De wedstrijd werd gewonnen door de Hongaarse Liliana Szilagyi (59.04).

De 17-jarige Noah Martens (BRABO), die zaterdag derde werd op de 400 meter vrije slag, deed het zondag beter: hij werd tweede op de 1.500 meter vrije slag (15:46.08). Alleen de Hongaar David Verraszto (15:44.36) moest hij voor zich dulden.

Sjobbe Luyten (MOZKA) werd derde op de 200 meter rugslag. De Litouwer Danas Rapsys won in 1:57.33.