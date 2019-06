Nog hapering bij nieuwe brugoefening Nina Derwael: “Deze week beetje wake-up call” Bart Fieremans

08 juni 2019

19u43

Bron: Eigen berichtgeving 0 Turnen Gemengde gevoelens bij Nina Derwael op de Flanders International Team Challenge: in Gent integreerde het Belgische turnboegbeeld op de brug met ongelijke leggers voor het eerst in competitie een nieuw element om haar startwaarde te verhogen, maar ze kon haar oefening niet foutloos afwerken: “Deze week is een beetje een wake-up call.”

Over twee weken starten de European Games in Minsk, dat Derwael als een belangrijke tussenstap ziet in haar voorbereiding op het WK in Stuttgart in oktober. Ze heeft de laatste maanden hard getraind op een nieuw element die ze in de Fit Challenge in competitie wou testen. Met een startwaarde van 6.7 lag de moeilijkheidsgraad twee tienden hoger, maar de uitvoering verliep niet optimaal met een score van 14.833. “Het was niet mijn beste oefening”, zei Derwael. “Op het einde heb ik een kleine tussenzwaai moeten doen om te recupereren. Maar ik heb een moeilijke voorbereiding gehad. Wat ik vandaag getoond heb ligt in de lijn van de trainingen de laatste tijd. De laatste week is een beetje een wake-up call.”

Derwael zit middenin van een examenperiode voor haar vorming Officemanagement Event & Project en voelt zich vermoeid. “Ik ben blij dat ik de nieuwe oefening toch min of meer doorgekomen ben, maar ik heb nog twee weken voor Minsk om mijn oefening stabieler te maken. Mijn fysiek moet ook nog beter. Als mijn coach beslist om me morgen ook in de finale aan de brug te zetten, heb ik nog een kans om te laten zien dat ik die oefening wel kan.”

Die beslissing zou pas vanavond volgen. Coach Marjorie Heuls wou eerst overleggen over de strategie: “Voor de teamfinale moeten twee senioren en twee junioren per toestel turnen. We beslissen in functie van de ervaring die ze nodig hebben voor het WK.”