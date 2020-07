Noah Lyles verpulvert wereldrecord van Usain Bolt op 200 meter, maar afstand bleek niet correct XC

09 juli 2020

22u22

Bron: Belga 1 Atletiek Heel wat topatleten tekenden vanavond present voor de Inspiration Games, een initiatief van de organisatie achter de Diamond Leaguemeeting in Zürich. Op verschillende locaties kruisten sterren uit de internationale atletiek de degens. Ook de Amerikaanse topsprinter Noah Lyles was erbij. En die zorgde voor heel wat verwarring door een nieuwe wereldrecordtijd op de 200 meter te lopen.

Noah Lyles. 18.90. 200m.



Except...he started at the wrong start line, according to the broadcast.pic.twitter.com/jqpAZl7qnK Chris Chavez(@ ChrisChavez) link

Lyles, de regerende wereldkampioen op de 200m, klokte op een piste in de VS een tijd van 18.90. Daarmee was hij liefst 29 honderdsten sneller dan wereldrecordhouder Usain Bolt in 2009. Al snel bleek evenwel dat Lyles een verkeerde startrij had gekozen en daardoor vijftien meter te weinig had gelopen.

Bij de Inspiration Games namen atleten het steeds in drietallen in verschillende disciplines tegen elkaar op. Dat gebeurde in zeven stadions in de wereld met naast Zürich locaties in de VS, Zweden, Portugal, Nederland en Frankrijk. De beelden vanuit de verschillende atletiekbanen werden door de Zwitserse zender SRG SSR en tijdregistratiespecialisten Swiss Timing gesynchroniseerd en met een kleine vertraging in split-screen uitgezonden.

Op de weinig gelopen 150 meter was de zege voor Allyson Felix. De zesvoudige olympische kampioene startte in Walnut (Californië) en won in 16.81 voor Shaunae Miller-Uibo uit de Bahama's. De olympische kampioene 400 meter liep in Brandenton (Florida) naar 17.15. "Dit was heel speciaal. Ik hou van deze sport en ik wil dan ook elke kans grijpen om de mensen een beetje plezier te brengen", reageerde Felix. In het polsstokspringen was de zege voor wereldkampioen Sam Kendricks met een sprong over 5m81.

