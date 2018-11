No-look elleboog goed voor knock-out in slotseconde zindert na in UFC: “Deze is voor iedereen die tegen een ziekte vecht” Hans Op de Beeck

16 november 2018

06u38 0 Meer Sport ‘Knock-out van het jaar’, ‘t is een term waar graag en veel mee gegoocheld wordt in de vechtsport. Maar UFC Fight Night 139 in Denver kon die met recht en reden claimen. Dankzij de manier waarop, dankzij de omstandigheden, desondanks de aanloop naar de kamp voor Yair Rodriguez (26). Bekijk hieronder hoe de ‘Korean Zombie’ het gevecht dat hij niet meer kon verliezen toch nog verloor.

THE SURPRISE K.O. AT THE BUZZER 😱😱😱 pic.twitter.com/YQWeRckTwP SportsCenter(@ SportsCenter) link

Eerst nog even wat er zich net afspeelde het voorbije weekend in Denver: 24 minuten en 50 seconden was de bijzonder felbevochten en bloederig hoofdkamp van de UFC-avond ver en het leek erop dat de jury zou moeten beslissen over de winnaar. Tot Yair Rodriguez, met gebroken neus, en Chan Sung Jung elkaar in de ogen keken en besloten alle regels der verdediging in de laatste tien seconden overboord te gooien. Het gevolg: een werkelijk ongeziene knock-out, toen de Mexicaan de aanvalsdrang van de ‘Korean Zombie’ afstrafte door onder zijn linkse directe te gaan en zelf, vanuit gebukte positie, uit te pakken met een rechtse elleboog recht op de kin van Jung. Officieel na 4'59", in de vijfde en laatste ronde.

HOW DO YOU LAND THIS?!?!?!?! OH MY @PanteraUFC!!! #UFCDenver pic.twitter.com/CJx9dMpg0h UFC(@ ufc) link

Spijtig voor Rodriguez dat hij niet bij machte was nog recht te staan tijdens zijn overwinningsinterview. Net als de Zuid-Koreaan belandde hij na de kamp met een in ronde één opgelopen voetblessure in het ziekenhuis. Wel met eeuwige glorie op het palmares. “De meest geschifte finish ooit”, was de eerste reactie van UFC-baas Dana White. “Zeker wanneer je weet dat Jung op basis van de punten met 4-1 in het voordeel stond en de kamp welgeteld nog één enkele seconden duurde. ‘Zombie’ kon eigenlijk niet meer verliezen en dan, wow - wat een finale.”

Voor Rodriguez was het bovendien ook een erg emotionele avond: de Mexicaan stond na bijna twee jaar in de lappenmand voor het eerst weer in het octagon na ook veel familiaal en persoonlijk leed. “Dit was dé kamp van mijn leven om meer dan één reden”, sprak Rodriguez bij de MMA-show van Ariel Helwani op ESPN. “Mijn grootvader is heengegaan, net als mijn trainer in taekwondo die me bijstond toen ik nog een kleine jongen was. Hij overleed aan kanker. Deze zege is voor hem. Bovendien ben ik ook zelf ziek. Ik weet niet hoe mensen het doen. Soms lijkt het alsof wij echte krijgers zijn, maar dat is niets in vergelijking met zij die tegen een ziekte vechten. Dit is voor hen. Zij gaan door een moeilijke periode. Ik heb gewoon geprobeerd dat tijdens de kamp uit mijn gedachten te bannen. Dit was voor mijn grootvader, mijn familie, mijn vrienden en vooral voor mezelf.”

De Mexicaan legde vervolgens uit dat hij een cyste in de lever heeft. “Ik wou daar voor het gevecht niets van zeggen omdat -in het geval ik niet zou mogen vechten- dat een nieuwe klap voor mijn carrière zou geweest zijn. Begin deze maand was ik zwaar gedehydrateerd waarna er een leverfalen en verhoogde bloeddruk werd vastgesteld. Ik wist totaal niet wat er gebeurde. Ik denk dat ik iets verkeerd heb gegeten voor ik mijn trainingskamp startte. In vijf dagen verloor ik bijna 5 kilogram. Het was zwaar om die erna weer bij te krijgen.”

Na de kamp voelde Rodriguez de pijn “in elk deel van het lijf” en dan vooral de neus. Maar de adrenaline na zijn zege en de no-look elleboog waarmee hij scoorde, verzachtte ongetwijfeld dat leed. “Niemand die me zo’n elleboog aangeleerd heeft. Ik heb het Cowboy (weltergewicht Donald Cerrone, nvdr) ooit wel eens zien doen op training en toen ben ik er op beginnen oefenen. Iedereen weet dat de ‘Korean Zombie’ er steevast hard invliegt. De ene hoekslag na de andere, vanuit alle kanten. Maar ik wist dat als ik hem tot bij mij kon lokken en onder hem zou kruipen, ik met een verrassende stoot zou kunnen uitpakken. Die laatste seconde was perfect. Het juiste momentum, alles kwam samen.”

Rodriguez hield aan zijn geweldige knock-out een bonus van 100.000 Amerikaanse dollar (88.000 euro) over voor zowel het beste gevecht van de avond als de prestatie van de avond. Bovendien komt de elleboog ongetwijfeld ook in aanmerking voor ‘Knockout of the Year’. Voor Helwani was de kamp ook een van dé gevechten van het jaar. “In welke andere sport zie je zo’n moment?”, vroeg de gewezen MMA-vechter zich af.