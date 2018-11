Nina Sterckx (16) verbetert Belgisch record van Ingeborg Marx op WK gewichtheffen Redactie

Nina Sterckx heeft op de eerste dag van de wereldkampioenschappen gewichtheffen in het Turkmeense Ashgabat een 19 jaar oud Belgisch record van Ingeborg Marx verbeterd. De amper 16-jarige Oost-Vlaamse kwam in de snatch aan 81 kilogram en deed daarmee één kilo beter dan wat Marx op 22 november 1999 boven het hoofd tilde tijdens het WK in het Griekse Piraeus.

Marx kwam daar uit in de klasse tot 58 kilogram. Het WK in Ashgabat is het eerste toernooi in de nieuwe gewichtsklasses. Sterckx zit in de klasse tot 55 kilogram. Ze zette donderdag in de nieuwe gewichtsklasse ook drie Europese jeugdrecords bij de U17 op haar naam. Met haar 81 kilogram in de snatch deed ze één kilo beter dan de vastgelegde standaard, in de clean en jerk zat ze met 101 kilogram drie kilogram boven het gevraagde gewicht voor een Europees record en met haar totaal van 182 kilogram, een verbetering van haar persoonlijk record met acht kilogram, zat ze er vijf kilogram boven.

"We zijn uitermate tevreden met dit uitzonderlijke resultaat, nog meer omdat ze dit topresultaat op een wedstrijd op het allerhoogste niveau kon realiseren", reageerde Sterckx' coach Tom Goegebuer. "Nina is volgend jaar nog altijd jeugdatleet (U17) en heeft bij de senioren nu al aansluiting bij de wereldtop."

Haar prestatie leverde Sterckx voorlopig een zesde plaats op 22 gewichthefsters op. Op haar eindranking is het nog wachten tot zaterdag. Dan komen de sterkste groepen, met nog 21 atletes, in actie. Sterckx is de jongste deelneemster. Slechts één van haar concurrentes zag ook deze eeuw het levenslicht.

Het is lang niet de eerste keer dat Sterckx een Belgisch record bij de senioren verbetert. In de klasses tot 48 en tot 53 kilogram had ze de drie records al in handen. Het WK is het eerste kwalificatietoernooi voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

Nieuw Belgisch record (+7kg) voor 14jarige Nina Sterckx (-48kg): 63kg snatch en 77kg clean&jerk. Internationaal topresultaat! pic.twitter.com/RtKX8LCaCK Tom & Bieke(@ NewTomGoegebuer) link