Nina doet het! Derwael pakt WK-goud op brug met ongelijke leggers: “Het is onbeschrijflijk, even zot als vorig jaar” Bart Fieremans in Stuttgart

12 oktober 2019

18u31 330 WK gymnastiek Wat glanst ze weer, Nina Derwael. In de WK-finale van de brug met ongelijke leggers gaf ze geen krimp en pakte na Doha in Stuttgart haar tweede WK-titel op rij. Dat belooft dus eens te meer voor volgend jaar, als ze op jacht gaat naar haar grootste droom: olympisch goud. “Daarvoor ga ik nu nog harder werken.”

WORLD CHAMPION UNEVEN BARS 2019 - NINA DERWAEL 🇧🇪 #stuggart2019 #gobelgym #teambelgium #sporza pic.twitter.com/Dt1twgU4t1 Gymfed(@ gymfed) link

Haar stralende glimlach bij de landing verried het al: Derwael wist na haar oefening dat het goud binnen was. De bomvolle zaal in Stuttgart – wat een verschil met het WK in Doha in vorig jaar – ondersteunde haar routine en goed uitgevoerde moeilijke elementen met applaus. En het gejuich barstte los bij de bevestiging van de score: 15.223 punten – waarna ze aan een rondje omhelzen mocht beginnen. De Britse Rebecca Downie pakte het zilver met 15.000 punten en de jonge Amerikaanse Sunisa Lee veroverde bij haar WK-debuut het brons met 14.800 punten. Derwael poseerde trots voor de fotografen. Ook Valerie Van Cauwenberghe, topsportcoördinatrice van de gymfed, blinkte: “Haar oefening was top. Ze was gewoon de beste.”

Eens te meer was Derwael dus goed omgegaan met de immense druk op haar schouders. Alle drie doelen op dit WK vinkte ze met succes af: eerst hielp ze het team kwalificeren voor de Spelen op Tokio, donderdag lukte ze haar beste score op allround ooit en vandaag verlengde ze haar WK-titel van vorig jaar in Doha op de brug met ongelijke leggers. De trots straalde van haar gezicht af, toen ze op hoogste stee van het podium stond met haar gouden medaille om de nek. Het Belgische volkslied weerklonk, de nationale driekleur reikte hoger dan de vlag van wereldnaties Groot-Brittannië en Amerika.

Met haar goud viel een enorme last van haar schouders, want als titelverdediger had ze toch een hoge druk gevoeld: “Vorig jaar ging ik ook wel als favoriet de finale in, maar nu is de opluchting toch ook enorm. De stress went nooit. Ik had zelfs wat moeite met eten voor de wedstrijd. Die eerste wereldtitel was natuurlijk speciaal, maar deze is even zot als vorig jaar. Het geeft een onbeschrijflijk gevoel, want alles is gegaan zoals ik wilde. Ik ben vooral blij dat ik bij de afsprong goed geland ben. Daar hebben we nog hard op gewerkt op training. Dat was nog een probleem af en toe.”

Derwael kwam als laatste aan de bak in haar toestelfinale op de brug, en kon dus eerst de concurrentie monsteren. Downie legde haar het meest het vuur aan de schenen met 15.000 punten. “Maar ik ben eigenlijk niet bezig met wat de rest doet. Daar heb ik geen grip op. Ik focus beter op mezelf en moet gewoon mijn ding doen Maar ik voel wel dat de anderen wel dichterbij komen. Het is een pre-olympisch jaar. Wij kunnen ook niet blijven stilstaan en ik ga nog harder werken nu voor Tokio. Hopelijk gaat het genoeg zijn.”

De Amerikaanse journalisten op het WK in Stuttgart wilden van Derwael weten hoe het is om voor superkampioene Simone Biles te eindigen. Biles pakte op dit WK al goud in team, allround en op de sprong. Maar op de brug heeft Derwael dus een verpletterend overwicht. Biles finishte pas vijfde nu - vorig jaar had ze nog zilver in Doha. Zo antwoordde Derwael: “Het is natuurlijk fantastisch dat ik later zal kunnen zeggen dat ik Simone, de beste turnsters aller tijden, heb kunnen kloppen. (lacht) Of twee keer heb kunnen kloppen, zelfs.”

Op de Spelen volgend jaar moet voor Derwael de bekroning volgen met olympisch goud op de brug. In dat licht past ze morgen voor de WK-grondfinale in Stuttgart. Ze kan er toch niet naar de medailles meedingen en de grondoefening is erg belastend voor haar voeten die al lange tijd pijn doen: “Ik ga geen risico's nemen en mijn voet sparen richting Tokio volgend jaar. We moeten eerst zorgen dat die voet weer in orde komt.”

Met haar verlengde WK-titel zal Derwael in het najaar ook weer in de prijzen vallen. Maar om zichzelf op te volgen als Sportvrouw van het Jaar krijgt ze ook een te duchten concurrente met Emma Meesseman, die zich vrijdag met de Washington Mystics kampioen kroonde in de WNBA.

Het wemelde gisteren felicitaties voor Derwael, van familie, vrienden en allerlei fans op sociale media. Maar één complimentje wou Derwael zelf kwijt voor haar vriendje, profvoetballer Siemen Voet. Hij scoorde uitgerekend vandaag voor Roeselare bij de 3-1-zege tegen OH Leuven in 1B: “Zo was het een goeie dag voor ons allebei”, lachte Derwael.