Nina Derwael zal Europese titel niet verdedigen Redactie

02 april 2019

15u12

Bron: Belga 0 Meer sport Nina Derwael neemt niet deel aan het Europees kampioenschap toestelturnen in het Poolse Szczecin (10 tot 14 april). De wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers behoort niet tot de Belgische selectie, zo bleek op een persconferentie in het Huis van de Sport in Gent.

Anderhalve week geleden behaalde de Sportvrouw van het Jaar goud aan de brug en zilver op de balk tijdens de wereldbekermanche in de Qatarese hoofdstad Doha. "Tijd om op het WK te focussen", verklaarde de Truiense nadien al op Instagram. Het WK in Stuttgart (4-13 oktober) is haar belangrijkste doel dit jaar. België probeert er zich als team te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2020 in Tokio.

