Nina Derwael verovert goud in Doha op brug met ongelijke leggers - Jonathan Vrolix wordt in allereerste wereldbekerfinale zesde MH

22 maart 2019

16u32

Nina Derwael heeft vandaag goud veroverd op de Wereldbekermanche turnen in de Qatarese hoofdstad Doha. De bijna negentienjarige Truiense haalde het op de brug met ongelijke leggers met een score van 15.033 - dezelfde score als in de kwalificaties - voor de Chinese Fan Yilin (14.933), de wereldkampioene in deze discipline in 2017, en de Russische Anastasiia Iliankova (14.700).

De wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioene op de brug met ongelijke leggers begint zo opnieuw sterk aan 2019. De Wereldbekermanche in Doha was immers haar eerste competitie van het seizoen. Morgen turnt Derwael ook nog de finale van de balk in Doha.

Jonathan Vrolix is dan weer als zesde geëindigd in de finale aan de grond op de wereldbekermanche turnen in Doha. De 22-jarige gymnast kreeg in zijn allereerste wereldbekerfinale 14,033 punten. Hij bleef daarmee onder zijn score van woensdag in de kwalificaties. Toen werd hij derde met 14,500 punten. De Israëliër Alexander Shatilov (14,633) haalde het in Qatar voor de Spanjaard Rayderley Zapata (14,433) en de Filipijn Carlos Edriel Yulo (14,266).