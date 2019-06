Nina Derwael valt op brug, maar blijft mentaal ijzersterk met goud én PR op balk Bart Fieremans in Wit-Rusland

30 juni 2019

14u55 17 Europese Spelen Een zucht ging door de Minsk Arena: Nina Derwael glipte in de brugfinale van de bovenste ligger en viel op de grond, waardoor ze naast een medaille greep op haar favoriete toestel. Maar Derwael toonde dat ze ook mentaal ijzersterk is: op de balk pakte ze wel het goud op deze Europese Spelen, met een persoonlijk record.

Dat was Derwael nog niet eerder op een groot kampioenschap overkomen: de uitvoering van haar Derwael-Fentonelement waarbij ze de hoogste legger met gekruiste armen grijpt om zo het lichaam te draaien, ging de mist in. Haar handen glipten van de legger en ze viel op de grond: een puntaftrek dus. Ze werkte de rest van haar oefening nog behoorlijk af, maar de score van 13.933 volstond niet voor een podiumplek.

De ontgoocheling stond op Derwaels gezicht af te lezen, maar een valpartij overkomt ook de besten soms. Als ervaring kan het tellen voor de toekomst. Beter hier op de Europese Spelen – die qua belang relatief licht wegen - dan op een WK of de Olympische Spelen. Derwael had Minsk ingepland om een nieuw element met een hogere moeilijkheidsgraad (6.7 in plaats van 6.5) op een kampioenschap te tonen als generale repetitie voor het WK in oktober. Ze wou zien hoe stabiel ze haar nieuwe oefening in competitie kan afwerken, maar ze weet dat er nog veel werk aan de winkel is. Ook in de kwalificaties maakte ze een fout op het einde die een voor haar doen matige score van 14.433 opleverde.

Maar Derwael toonde na haar val dat ze ook mentaal uit kampioenenhout gesneden is. Ze wist haar ontgoocheling snel van zich af te zetten. Dat was ook nodig, want ze moest kort daarna aan de bak op de finale van de balk. In de kwalificaties had ze al getoond dat ook hier het goud binnen bereik lag en Derwael nam in de finale schitterend revanche. Straffe kost: met een persoonlijk record van 13.766 werkte ze haar beste oefening ooit op de balk af. Zo mocht ze toch nog op de hoogste podiumplek plaatsnemen.