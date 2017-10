Nina Derwael turnt "uit liefde voor de sport", maar "in België wordt het moeilijk om van mijn sport te leven" MH

Bron: Belga 0 AFP Meer Sport Met een bescheiden receptie in het Huis van de Sport in Gent is turnster Nina Derwael vandaag door Gymfed en de Belgische Turnbond gevierd voor het behalen van haar bronzen WK-medaille in het Canadese Montréal.

De amper zeventienjarige Derwael is sinds maandag terug in het land en heeft sindsdien amper tijd gehad om van haar buitengewone prestatie te genieten. "Het was de voorbije dagen zeer hectisch, ik heb heel veel interviews moeten geven", vertelde de nog ietwat onwennige turntopper.



"Ik ben al even thuis geweest en dat was wel fijn na mijn lange afwezigheid. Mijn vrienden heb ik - op enkele uitzonderingen na - nog niet gezien, maar we hebben natuurlijk al wel contact gehad. Pas morgen/donderdag zie ik hen terug, dan ga ik voor de eerste keer terug naar school. Ik zit er in mijn laatste jaar in de richting Moderne Talen en ik moet zeggen dat ik niet al te veel problemen ondervind met de topsportcombinatie. Ik kan langdurig afwezig zijn en werk met modules. Mijn school maakt dat mogelijk, in het hoger onderwijs zal ik zelf mijn weg moeten vinden. Managementrichtingen interesseren me wel om in verder te studeren." (lees hieronder verder)

"In België wordt het moeilijk om van mijn sport te leven"

Dankzij haar bronzen plak in Montréal is Nina Derwael haar sport op de kaart aan het zetten in België. Plots was toestelturnen voorpaginanieuws voor de kranten en gingen journaals ermee van start. "Normaal moeten we het met heel wat minder mediabelangstelling stellen, turnen is in België nooit echt een grote sport geweest. Het zou eerlijker verdeeld kunnen worden, de focus ligt nu vooral op enkele sporten."



Een historische sportprestatie leverde haar niet meer dan 871 euro aan prijzengeld op, nog minder dan een peulschil in vergelijking met de bedragen die er in andere sporten verdiend kunnen worden. "In België wordt het moeilijk om van mijn sport te leven, ik denk niet dat er iemand eerder al in geslaagd is. Internationaal kan het wel. Met het financiële aspect ben ik nu nog niet echt bezig. Toestelturnen is een leuke sport, we moeten er hard voor werken om iets te bereiken. We doen het uit liefde voor de sport, alles wat er financieel bij komt, is extra."



Sinds het WK staat een element aan de brug met ongelijke leggers op het punt The Derwael genoemd te worden, al turnde ook de Britse Georgia-Mae Fenton hetzelfde element. "De internationale federatie moet daarover beslissen, komende maand verwacht ik wel een antwoord. De kans is wel groot dat het opgesplitst zal worden", eindigde ze.

