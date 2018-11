Nina Derwael triomfeert na het WK nu ook in de wereldbeker op de brug met ongelijke leggers Redactie

24 november 2018

18u47

24 november 2018

18u47

Nina Derwael liet zich vandaag wederom van haar beste kant zien op de brug met ongelijke leggers. Na haar gouden plak op het WK troefde onze landgenote iedereen af op de wereldbeker in het Duitse Cottbus.

Met 15.100 punten liet de wereldkampioene de Braziliaanse Rebeca Andrade (14.500) en de Chinese Lyu Jiaqi (14.433) achter zich. Donderdag was Derwael in de kwalificaties met 15.166 tweede geworden, na de Chinese Fan Yilin (15.233). Die kwam in de finale ten val en werd pas achtste (13.866). Morgen turnt Axelle Klinckaert de grondfinale.

Op de balk deed Derwael net als Axelle Klinckaert het gisteren minder goed. De 18-jarige turnster, Europees vicekampioene op het toestel, werd met 12.766 punten negende in de kwalificaties, Klinckaert met 11.933 vijftiende. Voor een finaleplaats was 12.800 nodig.