Nina Derwael treurt niet over gemiste medaille op balkfinale: “Ik heb me geamuseerd” Valerie Hardie in Doha

03 november 2018

Nina Derwael greep vanmiddag, net als in de allroundfinale donderdag, nét naast een medaille op de balk op het WK artistieke gymnastiek. Maar de 18-jarige gymnaste zat er, één dag na haar gouden glansprestatie aan de brug, niet te hard mee in: "Ik heb me geamuseerd. Ik ben tevreden over mijn WK maar ik ben ook blij dat het nu gedaan is."

In een balkfinale weet je nooit. Het is een cliché waar ze je op elk kampioenschap mee om de oren slaan, maar ze klópt wel. In de Aspire Dome in Doha ging de ene gymnaste na de andere in de fout. Het begon al met Simone Biles. De Amerikaanse kleefde niet aan de balk zoals in de kwalificaties, maar kon een val zoals tijdens de allroundfinale wel voorkomen. Haar score van 13.600 punten was navenant. Biles’ gelaat sprak boekdoelen. Ze wist dat ze met dat totaal geen goud zou winnen. Het werd finaal brons. Elisabeth Black, als tweede aan de beurt, die vergat dan weer een element. De derde, Jin Zhang, was al helemaal een drama. De Chinese ging twee keer van de balk. En dan was het aan Nina Derwael. Honderd procent zoals ze wilde was het niet - ze wankelde even - maar stond met 13.466 wel tweede in de tussenstand. Tijdens de kwalificaties en in de allroundfinale lag haar score zo’n drie tienden hoger.

De Canadese Anne-Marie Padurariu kroop nog voor (14.100) waarna Nina Derwael ervan uitging dat een medaille er zeker niet meer inzat. Want Kara Eaker en Sanne Wevers waren op papier beter. Maar zowel de Amerikaanse als de Nederlandse olympische en Europese kampioene gingen allebei zwaar in de fout. En zo stond Derwael, met nog één gymnaste te gaan, nog steeds op brons. Tot de Chinese Tingting Liu een oefening turnde die goud waard was: 14.533. Net geen medaille dus voor de Truiense, net als in de allroundfinale. Maar Derwael treurde niet. “Ik dacht heel even: mmmm, het kan nog spannend worden maar toen ik zag hoe de Chinese turnde, wist ik dat het gedaan was. Ik vind het niet erg. Ik stond er echt puur voor mijn plezier. Die balkfinale was mooi meegenomen. Elk plekje dat ik won (in de kwalificaties werd ze zesde, red.) was goed. Ik heb me geamuseerd.”

Had je het lastig om in slaap te raken na dat goud van gisteren?

(knikt) “Ja, maar gelukkig kon ik goed uitslapen. Ik ben mijn valies zelfs al beginnen inpakken. Of ik de sociale media heb bekeken? Gisteren niet, daar was het te laat voor maar vanavond heb ik een béétje mijn berichten gelezen. Ik ben er nog lang niet door - het zijn er veel te veel (lacht).”

Lukte het om je terug te kunnen concentreren op de balkfinale?

“Eigenlijk wel. Ik had wel zin om nog één finale te doen en zo mijn WK helemaal af te ronden. In de zaal was de focus er meteen terug.”

Ben je tevreden over je oefening?

“Het kón beter maar ik mag heel tevreden zijn over mijn oefening en over heel mijn WK. Ik ben wel blij dat het gedaan is want vooral mentaal ben ik moe. Fysiek valt het nog mee, dat zal straks nog wel komen.”

Wat vraagt zo’n kampioenschap mentaal van jou?

“Het duurt gewoon heel lang. We zijn bijna twee weken hier. De eerste dinsdag was er al podiumtraining, een week geleden waren er de kwalificaties en dan nu al die toestelfinales. Ik kijk ernaar uit om terug te keren naar België. Mijn nicht komt me afhalen op de luchthaven.”

Je landt om 14u morgen. Klaar voor een groots ontvangst?

“Nog niet! (lacht). Misschien zou ik me er beter op voorbereiden.”

Er waren veel valpartijen in de finale en ook Biles turnde niet foutloos. Verbaasde je dat?

“Goh neen. De balk, dat is zoals het paard bij de mannen. Daar zijn er vier afgevallen en dat was op de brug net hetzelfde. En als je kijkt hoeveel wedstrijden Biles al op dit WK al turnde, dan zeg ik: ‘Chapeau dat ze er nog met zoveel energie staat.’ Er is nog een groot verschil tussen het aantal wedstrijden die ik deed en die zij deed. Ik stond in drie toestelfinales, Biles turnde de kwalificaties aan de vier toestellen, de teamfinale aan de vier toestellen, de allroundfinale aan de vier toestellen en ten slotte nog de vier toestelfinales. Dat is echt wel next level - hopelijk mag ik daar ook naartoe evolueren (glimlacht).”