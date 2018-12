Nina Derwael steekt voor het tweede jaar op rij Vlaamse Reus op zak GVS

07 december 2018

17u07

Bron: Belga 1 Meer Sport Nina Derwael is voor het tweede jaar op rij de laureate van de Vlaamse Reus, de trofee waarmee de Vlaamse Bond van Sportjournalisten (VBS) de Vlaamse sporter van het voorbije jaar bekroont.

De 18-jarige turnster kreeg 912 punten achter haar naam. Ze haalt het met ruime voorsprong voor langeafstandsloper Koen Naert (368 ptn) en basketster Emma Meesseman (154 ptn). Zeilster Emma Plasschaert (140 ptn) en schaatser Bart Swings (120 ptn) vervolledigen de top vijf.

Derwael schitterde recent nog op het WK in Doha, met goud aan de brug met ongelijke leggers. Ze schreef zo geschiedenis door België een eerste gouden medaille ooit te bezorgen op een WK gymnastiek. Derwael werd er ook vierde allround en op de balk. De Limburgse won eerder op het jaar ook al Europees goud op de brug en zilver op de balk. Die prestaties leverden haar naast de Vlaamse Reus ook al het Vlaams Sportjuweel en de Nationale Trofee voor Sportverdienste op. Derwael staat tevens op de shortlist voor de titel van Sportvrouw van het Jaar, samen met Emma Meesseman en Nafi Thiam.

Het was de 27ste keer dat de VBS de Vlaamse Reus uitreikte. De VBS-leden konden kiezen uit een ruime lijst kandidaten, die door een commissie vooraf was samengesteld. Er stemden 236 Vlaamse sportjournalisten en -medewerkers geldig.

Nico Derwael, de vader van Nina, zal de trofee, een uniek beeldhouwwerk van Willem Vermandere, vanavond in ontvangst nemen in Zwijnaarde. De gymnaste is momenteel in Italië voor een turngala.

Uitslag

1. Nina Derwael 912 punten

2. Koen Naert 368

3. Emma Meesseman 154

4. Emma Plasschaert 140

5. Bart Swings 120

6. Bart Aernouts 115

7. Thomas De Gendt 102

8. Wout van Aert 89

9. Vital Heynen 65

10. Victor Campenaerts 59

Erelijst



1992: Sabine Appelmans (tennis)

1993: Gella Vandecaveye (judo)

1994: Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1995: Johan Museeuw (wielrennen)

1996: Luc Van Lierde (triatlon)

1997: Luc Van Lierde (triatlon)

1998: Frederik Deburghgraeve (zwemmen)

1999: Luc Van Lierde (triatlon)

2000: Kim Clijsters (tennis)

2001: Kim Clijsters (tennis)

2002: Kim Gevaert (atletiek)

2003: Marc Herremans (triatlon)

2004: Kim Gevaert (atletiek)

2005: Tom Boonen (wielrennen)

2006: Tia Hellebaut (atletiek)

2007: Kim Gevaert (atletiek)

2008: Tia Hellebaut (atletiek)

2009: Niels Albert (veldrijden)

2010: Kim Clijsters (tennis)

2011: Thomas Van Der Plaetsen (ateltiek)

2012: Evi Van Acker (zeilen)

2013: Frederik Van Lierde (triatlon)

2014: Delfine Persoon (boksen)

2015: Marieke Vervoort (paralympische atletiek)

2016: Greg Van Avermaet (wielrennen)

2017: Nina Derwael (turnen)

2018: Nina Derwael (turnen)