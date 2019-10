Nina Derwael past voor finale grond op WK turnen in Stuttgart: “Pijnlijke voet sparen met oog op Olympische Spelen” Bart Fieremans in Stuttgart

12 oktober 2019

Nina Derwael (19) zal morgen niet deelnemen aan de grondfinale op het WK turnen in het Duitse Stuttgart. “Ik wil mijn pijnlijke voet sparen en niet overbelasten met het oog op de Olympische Spelen”, zegt Derwael, die zichzelf vandaag opvolgde als wereldkampioene bij de brug met ongelijke leggers. Het grondnummer is immers een veeleisende oefening. Met een achtste plaats in de kwalificaties had onze landgenote hoe dan ook geen kans om een medaille te vergaren op de grond.