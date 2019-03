Nina Derwael pakt zilver op de balk in Doha XC

23 maart 2019

15u28

Bron: Belga 0 Turnen Nina Derwael heeft zilver veroverd op de Wereldbekermanche turnen in de Qatarese hoofdstad Doha, dat is de vijfde manche van het seizoen.

De bijna negentienjarige Truiense haalde nadat ze als eerste uit de kwalificaties was gekomen op de balk een score van 13.633 en daarmee moest ze enkel de Chinese Qi Li (14.333) voor zich dulden. Het brons was voor de Française Marine Boyer (13.333).

Vrijdag was Derwael in Doha al goed voor goud op de brug met ongelijke leggers en zo begon de wereldkampioene en tweevoudig Europees kampioene in die discipline uitermate sterk aan 2019. Het volgende grote doel is het EK van medio april in het Poolse Szczecin.