Nina Derwael opgewacht door profvoetballer en ze ontvouwt plan voor olympisch goud: “Oefening snel ‘af’ hebben” JBE/ODBS

14 oktober 2019

06u27

Bron: VTM NIEUWS 0

Hij: Simon Voet, profvoetballer bij Roeselare, club uit 1B. Zij: Nina Derwael, goed voor goud op de brug zaterdag op het WK atletiek in Duitsland. Héél blij elkaar zondag laat op de avond in het station Brussel-Zuid terug te zien nadat de topturnster twee weken van huis was. Nina: “Vroeger had ik nooit heimwee in het buitenland. Maar nu ik iemand heb om te missen, is dat toch veranderd.” Simon: “Ik ben bijzonder fier op haar. Wat was dat stressen.”

In een interview met VTM NIEUWS herbeleeft ‘Gouden Nina’ het WK en blikt ze vooruit richting 2020, olympisch jaar. “Tegen nieuwjaar wil ik de constructie van mijn olympische oefening af hebben, om ze daarna optimaal te kunnen inoefenen voor Tokio. Zo hoop ik een gooi te doen richting goud.”