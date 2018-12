Nina Derwael ontvangt Nationale Trofee voor Sportverdienste uit handen van prinses Astrid XC

18 december 2018

16u59

Bron: Belga 1 Meer Sport Turnster Nina Derwael heeft in het Brusselse stadhuis de Nationale Trofee voor Sportverdienste mogen ontvangen uit handen van prinses Astrid. De achttienjarige Limburgse schreef begin november sportgeschiedenis door als eerste Belgische turnster wereldkampioene te worden.

Derwael werd in Doha wereldkampioene aan de brug met ongelijke leggers. Daarnaast werd ze in Qatar ook vierde in de allroundcompetitie en vierde op de balk. In augustus verlengde de 18-jarige Truiense op het EK in Glasgow al haar Europese titel aan de brug en won ze zilver op de balk.

Voor Derwael is het dit najaar al haar derde bekroning. Ze won eerder de Vlaamse Reus (een trofee van de Vlaamse sportpers) en het Vlaams Sportjuweel (een prijs van de Vlaamse gemeenschap). Vorig jaar kreeg Derwael ook al de Vlaamse Reus na haar Europese titel en WK-brons aan de brug.

De Nationale Trofee voor Sportverdienste bekroont sinds 1928 een Belgische sporter of sportploeg die zich in het voorbije jaar bijzonder verdienstelijk heeft gemaakt. De prestigieuze onderscheiding kan maar één keer in een carrière worden gewonnen. Een jury van (oud)sportkampioenen kiest de laureaat. Vorig jaar ging de trofee naar tennisser David Goffin. In 2016 won meerkampster Nafi Thiam.

Derwael: “Wist niet eens dat er zoveel prijzen bestonden”

“Het is heel speciaal opnieuw een prijs te winnen”, stak de nog maar achttienjarige turnster van wal. “Het is ‘zot’ om tussen al de grote namen te staan die deze prijs eerder wonnen. Het is al mijn derde prijs, ik wist zelfs niet eens dat er zoveel prijzen waren (lachend).”

“Mijn prestatie moet dan toch wel echt uitzonderlijk geweest zijn”, vervolgde de Truiense. “Na mijn titel in Qatar had ik niet gedacht zoveel prijzen te ontvangen. Het betekent duidelijk veel. Dat merk ik ook aan de media-aandacht. Die is nog veel groter dan vorig jaar. Mijn populariteit is de laatste maanden erg gestegen. Maar ik heb er in deze eindejaarsperiode wel een beetje tijd voor en doe het dan ook met plezier.”

Derwael nam na het WK nauwelijks pauze en is opnieuw volop aan het trainen. “Ik zal mijn seizoen normaal gezien in maart starten in de Wereldbekers van Bakoe (14-17 maart) en/of Doha (20-23 maart). In 2019 ligt mijn focus helemaal op het team. Ons kwalificeren voor de Spelen is het grote doel. Persoonlijk werk ik intussen aan nieuwe oefeningen. Ik ken mijn zwaktes, in de allroundcompetitie is dat vooral de sprong. Tijdens dat onderdeel loop ik altijd veel te veel achterstand op. Daarom vind ik het volgend jaar misschien nog iets te vroeg om echt te mikken op een medaille allround. De andere turnsters zitten natuurlijk ook niet stil. Het niveau zal een jaar voor de Spelen erg hoog liggen.”