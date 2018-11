Nina Derwael jaagt vandaag eerste allroundmedaille na op WK turnen Redactie

01 november 2018

09u49

Bron: Belga 0 Meer Sport Nina Derwael verzamelde al vier medailles op grote kampioenschappen. In 2017 en dit jaar werd ze Europees kampioene aan de brug met ongelijke leggers en aan datzelfde toestel pakte ze op het WK van vorig jaar brons. Op de balk werd ze in augustus in Glasgow vice-Europees kampioene. Deze namiddag gaat de 18-jarige Limburgse vanaf 14 uur op het WK in Doha voor een eerste bekroning in de allroundcompetitie.

Een medaille zit erin, want Derwael kwam als vierde uit de kwalificaties en daarin deed ze het met 55.564 punten slechts een fractie minder goed dan de derde, de Japanse Mai Murakami (55.632). De Amerikaanse olympische kampioene Simone Biles (60.965) kwam het best uit de kwalificaties, voor haar landgenote Morgan Hurd (56.465).

Derwael is helemaal klaar om geschiedenis te schrijven: “Biles kan toch niet álles winnen?” Lees het HIER in onze pluszone!

Derwael is niet de enige Belgische in de finale met 24. Axelle Klinckaert werd met 52.074 punten 27ste in de kwalificaties, maar profiteerde van de regel dat per land slechts twee deelneemsters de finale mogen turnen.

Morgen en zaterdag krijgt Derwael al nieuwe kansen op eremetaal. Morgenavond is ze favoriete aan de brug. Met 15.066 punten deed ze het daarop in de kwalificaties het allerbeste. Met 13.766 punten plaatste ze zich als zesde ook voor de finale op de balk. Die wordt zaterdagnamiddag afgewerkt.