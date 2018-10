Nina Derwael blikt vooruit naar WK turnen: "Hoge verwachtingen zorgen niet voor extra druk” Redactie

16 oktober 2018

18u39

Bron: Belga 0 Meer Sport Nina Derwael is de Belgische blikvanger op het WK turnen, dat van 25 oktober tot 3 november plaatsvindt in de Qatarese hoofdstad Doha. De 18-jarige turnster maakte de voorbije jaren indruk, maar dat zorgt niet meteen voor extra druk. "Mijn sterke prestaties uit het verleden geven me net vertrouwen", vertelde Derwael .

Derwael veroverde op het vorige WK in 2017 brons op de brug en haalde de allroundfinale. Recent op het EK in Glasgow toonde ze haar goede vorm met een verlenging van haar titel op de brug en zilver op de balk. "Zulke resultaten geven me juist een boost", verklaarde Derwael. "Enkele jaren geleden zorgde dat hoge verwachtinsgpatroon inderdaad voor wat stress, maar ik heb geleerd die druk net te omarmen en om te buigen in iets positiefs. Individueel hoop ik opnieuw de finale te halen op de brug. Of ik mik op een nieuwe madaille? Uiteraard ga ik mijn beste beentje voorzetten, maar het is altijd afwachten hoe sterk de andere vrouwen uit de hoek komen. In teamverband richten we ons op een stek in de top 12. Een plaats bij de eerste acht is ook mogelijk als we goed voor de dag komen."

Ook Rune Hermans liet zich op het vorige WK opmerken. De 19-jarige turnster veroverde net als Derwael een plek in de allroundfinale. Zij wil eveneens met de vrouwenploeg scoren. "De top 12 is echt wel ons doel. Als iedereen zijn uiterste best doet, is een knap resultaat mogelijk. Op het WK treffen we wel landen als de Verenigde Staten en China - ijzersterke teams die we in Europese competities niet ontmoeten. Maar zo testen we onszelf al voor de Olympische Spelen van 2020. Al staan die pas in de verre toekomst op de agenda. Ik bekijk het liever stap per stap en begin nu met het WK."