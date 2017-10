Nina Derwael achtste in allroundfinale, Rune Hermans net buiten top tien XC

Bron: Belga 0 AFP Meer Sport De Amerikaanse Morgan Hurd is in het Canadese Montreal de nieuwe wereldkampioen allround geworden. De Belgische Nina Derwael werd achtste. Rune Hermans eindigde net buiten de top tien op een elfde plek.

De 17-jarige Derwael evenaarde aan de brug met ongelijke leggers, waar ze Europees kampioen in is, haar puntentotaal van tijdens de kwalificaties (14.966), tevens haar persoonlijk record. Op de balk verliep het iets minder en kwam Derwael ten val. Uiteindelijk sloot ze haar allroundfinale af met 53.498 punten, goed voor een achtste plek. Landgenote Rune Hermans presteerde beter dan op het WK 2015 in Glasgow (19de plaats) en eindigde met 52.299 op de elfde plaats.



Het goud ging naar de in China geboren Amerikaanse Morgan Hurd. De 16-jarige haalde in Montreal, met in totaal 55.232 punten. Ze deed daarmee beter dan de Canadese Elsabeth Black (55.132) en de Russische Elena Eremina (54.799).



Vandaag neemt Nina Derwael nog deel aan de finale van de brug met ongelijke leggers.



Eindstand allroundfinale (24 atletes):

1. Morgan Hurd (VSt) 55,232 ptn



2. Elsabeth Black (Can) 55,132



3. Elena Eremina (Rus) 54,799



4. Mai Murakami (Jap) 54,699



5. Mélanie de Jesus dos Santos (Fra) 54,132



6. Aiko Sugihara (Jap) 53,965



7. Giulia Steingruber (Zwi) 53,666



++ 8. Nina Derwael (Bel) 53,498



9. Elisabeth Seitz (Dui) 53,465



10. Tabea Alt (Dui) 53,399



++ 11. Rune Hermans (Bel) 52,299

