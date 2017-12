Nikiforov wint brons in klasse tot 100 kg op Grand Slam in Tokio Redactie

10u39

Judoka Toma Nikiforov heeft vandaag brons veroverd in de categorie tot 100 kg op de Grand Slam in Tokio. Hij bezorgde België zo de enige medaille van het toernooi.

Nikiforov, nummer 11 van de wereld, zette in zijn eerste wedstrijd Saidzhadol Saidov (IJF 42) uit Tajikistan met waza-ari opzij. Vervolgens wipte hij met ippon thuiskamper Daiki Nishiyama.

De kwartfinale tegen de Oostenrijker Laurin Böhler (IJF 40) verliep evenwichtiger maar tien seconden voor tijd kon onze landgenoot toch de winnende waza-ari score. In de halve finale bewees de Nederlander Michael Korrel dat hij terecht de nummer 1 van de wereld is. Hij domineerde volledig de kamp en won die dan ook verdiend met waza-ari.

Maar in het duel voor brons tegen de Portugees Jorge Fonseca (IJF 14) liet Toma Nikiforov opnieuw zijn bloedvorm bewonderen. Liefst zes keer moest Fonseca alles uit de kast halen om een ippon te vermijden maar halverwege de kamp lukte dat niet helemaal. Dat leverde onze landgenoot de beslissende waza-ari op.

Het was voor Nikiforov, vorige maand goed voor WK-zilver in de open gewichtsklasse, het laatste toernooi van het jaar. Hij de laat de IJF World Judo Masters links liggen, die op 16 en 17 december in het Russische Sint-Petersburg plaatsvinden.

Roxane Taeymans en Lola Mansour (beiden -70 kg) en Sami Chouchi (-81 kg) kwamen in Tokio niet verder dan een eerste gevecht; Joachim Bottieau (-81 kg) sneuvelde in zijn tweede van de dag.