Nikiforov verovert brons in de categorie -100 kg op de GP van Antalya XC

07 april 2019

20u25

Bron: Belga 0

Toma Nikiforov (IJF 15) heeft brons veroverd in de categorie tot 100 kg op de Grand Prix van Antalya. Onze landgenoot begon zijn parcours met een zege tegen de Wit-Rus Daniel Mukete (IJF 38). Vervolgens versloeg hij de Mongoliër Khangal Odbaatar (IJF 74) en de Azeri Zely Kotsoiev (IJF 23). Al deze zeges kwamen er via ippon. In de halve finales verloor Nikiforov van de Braziliaan Rafael Buzacarini (IJF 27), na een derde bestraffing (ippon) in de Golden Score.

In het gevecht om het brons was de Brusselaar wel opnieuw de betere van een andere Braziliaan, Leonardo Goncalves (IJF 20), met ippon.

Het is het tweede podium voor onze landgenoot in 2019. Vorige maand veroverde hij op de Grand Prix in Marrakech zilver.