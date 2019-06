Nikiforov verlaat Europese Spelen in tranen en zal EK-titel niet verlengen Redactie

24 juni 2019

13u22

Bron: Belga 2

Titelverdediger Nikiforov uitgeschakeld in herkansingen

Judoka Toma Nikiforov zal zijn Europese titel niet verlengen in de categorie tot 100 kg. Op het EK, dat plaatsvindt tijdens de Europese Spelen, verloor hij in de kwartfinales. Vervolgens ging de Brusselaar er meteen uit in de herkansingen, waardoor hij niet om het brons zal kampen.

Bij de laatste acht verloor Nikiforov (IJF 13) met ippon van de Rus Arman Adamian (IJF 27). In de herkansingen bleek de Wit-Rus Daniel Mukete (IJF 47) te sterk met ippon, nadat Nikiforov eerder een waza-ari had laten optekenen. Na de kamp bleef onze landgenoot op de tatami liggen en hield hij zijn linkerschouder vast.

Eerder op de dag versloeg Nikiforov de Let Jevgenijs Borodavko (IJF) met waza-ari, en de Azerbeidzjaan Zelym Kotsoiev (IJF) met waza-ari in de Golden Score.

Zaterdag bezorgde Jorre Verstraeten België brons in de klasse tot 60 kg. Een dag later kroonde Matthias Casse zich tot Europees kampioen in de categorie tot 81 kg.

Jaques en Vandenhoucke openen met zege in dubbelspel badminton

Lise Jaques en Flore Vandenhoucke hebben hun eerste groepsmatch gewonnen in het dubbelspel badminton op de Europese Spelen in Minsk. Het Belgische duo, 63ste op de wereldranglijst, versloeg de Wit-Russische tandem Anastasiya Cherniavskaya/Alesia Zaitsava, 143ste van de wereld, met 21-10 en 21-11.

Lise Jaques en Flore Vandenhoucke nemen het in poule C nog op tegen de Fransen Emilie Lefel en Anne Tran (BWF 27). Die partij staat morgen op het programma. Helina Ruutel en Kati-Kreet Marran (BWF 64) uit Letland zijn woensdag de opponentes. Er zijn vier groepen met elk vier duo's. De eerste twee van elke poule stoten door naar de kwartfinales.

Joachim Bottieau gaat meteen onderuit

Joachim Bottieau (-90 kg) is meteen uitgeschakeld op het EK judo, dat in Minsk plaatsvindt tijdens de Europese Spelen.

De 30-jarige Bottieau (IJF 42), vrij in de eerste ronde, verloor in de tweede ronde van de Rus Khusen Khalmurzaev (IJF 21) na drie bestraffingen. “Hij heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het een gesloten kamp zou worden, ik kon geen aanval plaatsen”, verklaarde Bottieau na afloop. De 30-jarige Belgische judoka liep op 49 seconden van het einde tegen een fatale derde strafpunt aan. “Ik dacht nochtans dat ik meer openingen vond om enkele aanvallen te plaatsen. Maar eigenlijk zat de kamp op slot van het begin tot het einde. Het is niet echt leuk vechten op die manier, en zeker niet bij het begin van het toernooi.”

“Meteen tegen een Rus moeten kampen, was geen geschenk. Hij heeft mijn sterke punten, gebaseerd op techniek, lamgelegd. Het was echt frustrerend”, besloot Bottieau, die zijn tweede seizoen bij de -90 kg afwerkt na enkele jaren in de -81 kg