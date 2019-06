Nikiforov verlaat Europese Spelen in tranen en zal EK-titel niet verlengen: “Geblesseerd aan kamp begonnen” Redactie

24 juni 2019

16u25

Bron: Belga 11

Coach van Nikiforov: “Toma is geblesseerd aan kamp begonnen”

Coach Damiano Martinuzzi loofde de strijdlust van judoka Toma Nikiforov, die op het EK in Minsk sneuvelde in de herkansingen. De titelverdediger in de categorie tot 100 kg ging daarin onderuit tegen de Wit-Rus Daniel Mukete, nadat hij eerder in de kamp zijn schouder ontwrichtte.

“Je moet weten dat Toma al gebleseerd begon aan dat gevecht. In de derde ronde tegen de Rus Arman Adamian kreeg hij een ko tegen zijn hoofd en viel hij op zijn schouder. Die voelde dus al zwaar aan nog voor die laatste kamp”, legde Martinuzzi uit. “Ik denk dat hij niet echt gezegd heeft wat hij voelde. Hij zei niets tegen de kinesist, de dokter en mij. Hij dacht dat het mogelijk was. En hij had geen ongelijk, gezien zijn snelle waza-ari.”

Martinuzzi maakt zich geen zorgen om de blessure van Nikiforov, die in februari zijn rentree in competitie vierde na een knieoperatie. “Na onze terugkomst in België volgen er bijkomende onderzoeken. We gaan optimistisch blijven. Het is mogelijk je schouder te ontwrichten en alleen schade op te lopen aan het gewrichtskapsel. We zullen zien wat we vervolgens moeten doen. En als er een operatie nodig is, dan zal dat ons niet tegenhouden. Maar het zou echt pech zijn als hij opnieuw onder het mes moet.”

Badmintonspeelster Lianne Tan verliest eerste groepsmatch

Badmintonspeelster Lianne Tan (BWF 51) heeft haar eerste groepsmatch met 2-0 (21-15 en 21-11) verloren van de Russin Evgeniya Kosetskaya (BWF 37) op de Europese Spelen in Minsk.

De 28-jarige Tan werkt de komende twee dagen nog twee poulewedstrijden af. Dinsdag speelt ze tegen Alesia Zaitsava (BWF 186) uit Wit-Rusland. Woensdag neemt ze het op tegen de Cypriotische Eleni Christodoulou (BWF 679).

De eerste twee van elke poule plaatsen zich voor de achtste finales. Lianne Tan veroverde vier jaar geleden zilver op de eerste editie van de Europese Spelen in het Azerbeidzjaanse Baku.

Bokser Vasile Usturoi uitgeschakeld in achtste finales

Bokser Vasile Usturoi is uitgeschakeld in de achtste finales bij de bantamgewichten (-56 kg) op de Europese Spelen in Minsk. De 22-jarige Usturoi verloor van Peter McGrail. Vijf kamprechters oordeelden in het voordeel van de Brit, de Europese kampioen van 2017 en gouden medaillewinnaar op de Gemenebestspelen in 2018.

Vrijdag had Usturoi zijn toernooi geopend met een zege tegen de Hongaar Nandor Csoka. Voor Usturoi was het de eerste kamp na anderhalf jaar blessureleed.

Titelverdediger Nikiforov uitgeschakeld in herkansingen

Judoka Toma Nikiforov is er niet in geslaagd zijn Europese titel te verlengen in de categorie tot 100 kg. Op het EK in Minsk verloor de Brusselaar in de herkansingen met ippon van de Wit-Rus Daniel Mukete. Tijdens die kamp ontwrichtte Nikiforov zijn schouder. “Ik ben in vorm naar hier gekomen, maar jammer genoeg is het wat snel voorbij.”

Om een aanval van Mukete af te wenden, plaatste Nikiforov zijn beide handen op de mat. Maar vervolgens raakte zijn schouder ontwricht. “De dokter heeft goed zijn werk gedaan en heeft mijn schouder meteen weer op zijn plaats getrokken.” Eens Nikiforov terug is in België zal hij bijkomend onderzoek ondergaan.

Nikiforov was nochtans goed begonnen aan de kamp, na 48 seconden kon hij een waza-ari op het scorebord zetten. “Maar toen mijn schouder uit de kom was, verslapte ik en liep ik tegen een ippon aan”, aldus Nikiforov, die in februari zijn rentree in competitie vierde na een zware knieblessure.

De Europese kampioen van 2018 was in een niet te onderschatten tabelgedeelte ondergebracht. “In de eerste ronde nam ik het op tegen een erg ervaren judoka en tweevoudig EK-medaillewinnaar (de Let Jevgenijs Borodavko, nvdr.). Daarna volgde een erg sterke Azerbeidzjaan (Zelym Kotsoiev, nvdr.), een voormalig wereldkampioen bij de junioren.”

In de derde ronde moest Nikiforov zijn meerdere erkennen in de Rus Arman Adamian, Europees kampioen bij de U23. “Ik denk dat hij Europees kampioen kan worden”, zei Nikiforov, die hoopt dat zijn blessure niet te erg is. “Dit is ook judo. Het is niet omdat je titelverdediger bent, dat je het jaar nadien ook wint”, besloot hij al lachend.

Boogschutter Jarno De Smedt uitgeschakeld in eerste ronde

Boogschutter Jarno De Smedt is uitgeschakeld in de eerste ronde (32e finales) met de recurveboog op de Europese Spelen in Minsk. De 19-jarige Belg, 93ste op de wereldranking, verloor met 8-6 van de Luxemburger Jeff Henckels, het nummer 86 van de wereld. Zaterdag sneuvelde Sarah Prieels in de achtste finales met de compoundboog.

Met Charlotte Destrooper komt er nog één Belgische boogschutter in actie in Minsk. Ze neemt het in de 32ste finales op tegen de Oekraïense Anastasia Pavlova.

Jaques en Vandenhoucke openen met zege in dubbelspel badminton

Lise Jaques en Flore Vandenhoucke hebben hun eerste groepsmatch gewonnen in het dubbelspel badminton op de Europese Spelen in Minsk. Het Belgische duo, 63ste op de wereldranglijst, versloeg de Wit-Russische tandem Anastasiya Cherniavskaya/Alesia Zaitsava, 143ste van de wereld, met 21-10 en 21-11.

Lise Jaques en Flore Vandenhoucke nemen het in poule C nog op tegen de Fransen Emilie Lefel en Anne Tran (BWF 27). Die partij staat morgen op het programma. Helina Ruutel en Kati-Kreet Marran (BWF 64) uit Letland zijn woensdag de opponentes. Er zijn vier groepen met elk vier duo's. De eerste twee van elke poule stoten door naar de kwartfinales.

Joachim Bottieau gaat meteen onderuit

Joachim Bottieau (-90 kg) is meteen uitgeschakeld op het EK judo, dat in Minsk plaatsvindt tijdens de Europese Spelen.

De 30-jarige Bottieau (IJF 42), vrij in de eerste ronde, verloor in de tweede ronde van de Rus Khusen Khalmurzaev (IJF 21) na drie bestraffingen. “Hij heeft er alles aan gedaan om ervoor te zorgen dat het een gesloten kamp zou worden, ik kon geen aanval plaatsen”, verklaarde Bottieau na afloop. De 30-jarige Belgische judoka liep op 49 seconden van het einde tegen een fatale derde strafpunt aan. “Ik dacht nochtans dat ik meer openingen vond om enkele aanvallen te plaatsen. Maar eigenlijk zat de kamp op slot van het begin tot het einde. Het is niet echt leuk vechten op die manier, en zeker niet bij het begin van het toernooi.”

“Meteen tegen een Rus moeten kampen, was geen geschenk. Hij heeft mijn sterke punten, gebaseerd op techniek, lamgelegd. Het was echt frustrerend”, besloot Bottieau, die zijn tweede seizoen bij de -90 kg afwerkt na enkele jaren in de -81 kg