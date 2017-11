Nikiforov kan Riner niet van tiende wereldtitel houden 20u46 0 photo_news Nikiforov. Meer Sport Judoka Toma Nikiforov is in het Marokkaanse Marrakech vicewereldkampioen in de open categorie geworden. In de finale moest de 24-jarige Brusselaar van Bulgaarse origine het hoofd buigen voor Tedy Riner. Die 28-jarige Fransman, tweevoudig olympisch kampioen in de klasse boven de 100 kilogram, kroonde zich al voor de tiende keer tot wereldkampioen.

Nikiforov had met zijn 105 kilogram weinig in te brengen tegen de 40 kilogram zwaardere Fransman. Al na 23 seconden moest hij een eerste waza-ari incasseren. Na twee minuten maakte Riner het met een tweede waza-ari af.



Riner is al sinds september 2010 ongeslagen. Dat leverde hem een zegereeks van 144 kampen op. Hij heeft nu twee wereldtitels in de open categorie en acht in de klasse boven de 100 kilogram op zijn palmares.



De ruim twee meter lange Riner hield 100.000 euro over aan zijn zege in Marrakech. Nikiforov verdiende 50.000 euro. De Japanner Takeshi Ojitani en de Cubaan Alex Garcia Mendoza kregen 25.000 euro voor hun bronzen plak.