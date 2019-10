Nike stopt na schorsing van grondlegger Salazar met omstreden Nike Oregon Project GVS

11 oktober 2019

09u33

Bron: Belga 0 Meer sport Sportkledingfabrikant Nike stopt met het omstreden atletiekproject in het Amerikaanse Portland. Dat heeft topman Mark Parker van Nike schriftelijk aan het magazine Runner's World laten weten. Het besluit om het Nike Oregon Project (NOP) te beëindigen is een direct gevolg van de recente schorsing van de leidinggevende coach Alberto Salazar, de grondlegger van het trainingscentrum.

Salazar (61) werd ruim anderhalve week geleden tijdens het WK in Doha door het Amerikaanse antidopingagentschap USADA voor vier jaar geschorst wegens het overtreden van dopingregels. De voormalige Amerikaanse marathonloper, van Cubaanse komaf, heeft laten weten tegen de straf in beroep te gaan.

Salazar fungeerde sinds 2016 als coach van onder anderen Sifan Hassan. De Nederlandse atlete won op het WK goud op de 1.500 en 10.000 meter. Ze moet nu op zoek naar een nieuwe coach en een ander trainingsoord. Salazar coachte ook de Brit Mo Farah van 2011 tot 2017. In die periode won Farah vier olympische en zes wereldtitels op de 5.000 en 10.000 meter.

Het USADA benadrukte in Doha dat bij de slepende dopingzaak tegen Salazar geen atleten waren betrokken die op het WK in Qatar in actie zijn gekomen. Uit verklaringen van tien atleten die in de periode 2010-2014 aan NOP waren verbonden, is gebleken dat er geknoeid is met hun medische gegevens.

Hassan reageerde in Doha geschokt op de verbanning van haar coach Salazar, die na het vonnis meteen zijn WK-accreditatie moest inleveren. De 26-jarige hardloopster onderstreepte in Qatar dat ze een "schone" atlete is. "Ik heb nooit iets fouts genomen, mij is nooit iets aangeboden en ik heb nooit iets verdachts gezien."

Kara Goucher, de 'klokkenluider' in de dopingzaak rond Salazar, pleitte eerder deze week al voor de opheffing van NOP in de huidige staat. "Maak er een einde aan. Huur nieuwe, betrouwbare coaches in en geef het een herstart", betoogde de oud-atlete.