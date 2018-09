Nike kiest voor controversiële NFL-speler Colin Kaepernick als gezicht publiciteitscampagne Valerie Hardie

04 september 2018

12u23

Believe in something, even if it means sacrificing everything. #JustDoIt pic.twitter.com/SRWkMIDdaO Colin Kaepernick(@ Kaepernick7) link Provocatief. Dat is het minste wat je kan zeggen van Nike om voor Colin Kaepernick te kiezen als het gezicht voor hun nieuwe publiciteitscampagne. Kaepernick is de NFL-speler die als eerste knielde tijdens de nationale hymne, tot grote ergernis van enkele teameigenaars en vooral van president Donald Trump. Diens reactie blijft voorlopig uit. Donderdag begint de nieuwe NFL-competitie.

'Believe in something. Even if it means sacrificing everything.' 'Geloof ergens in. Ook al wil dat zeggen dat je alles moet opofferen.' Dat is de slogan die sinds maandag op de advertentie van Nike prijkt, een zwart-witte foto met het gezicht van Colin Kaepernick. Een treffende slogan want Kaepernick gàf alles op toen hij in augustus 2016 een politiek statement maakte.

De 30-jarige quarterback van de San Francisco 49ers weigerde om nog recht te staan tijdens het spelen van de nationale hymne, als stil protest tegen het politiegeweld en racisme in de VS. Zijn gebaar kreeg navolging van veel andere atleten. Verschillende teameigenaars, supporters en Republikeinse politici - met president Donald Trump op kop - reageerden verontwaardigd. Trump meende dat Kaepernick zo de Amerikaanse vlag en zijn militairen beledigde en hij maande clubeigenaars aan om spelers die knielden voortaan te ontslaan.

Sindsdien legde geen enkel NFL-team Kaepernick nog onder contract. Hij spande dan ook een rechtszaak aan tegen de NFL. Volgens hem zweert de liga samen omwille van zijn activisme. Een arbiter stemde er donderdag nog mee in om de zaak te laten voorkomen. Kaepernick heeft met andere woorden een punt.

Donderdag begint in Amerika de nieuwe NFL-competitie, de timing van Nike kan dus tellen. Vooral omdat Nike nog eens de officiële sponsor van de NFL is. Ze voorzien de 32 NFL-teams van wedstrijdtenues en vrijetijdskleding met het bekende swoosh-logo. Hun contract loopt nog tot 2028.

De New York Times informeerde bij Sandra Carreon-John, woordvoerster bij Nike, of de NFL zijn zegen had gegeven voor hun nieuwe publiciteitscampagne. Haar antwoord: "Nike heeft een langlopende samenwerking met de NFL en stemt met de NFL alle campagnes uitvoerig af wanneer we huidige NFL-spelers gebruiken. Colin is momenteel niet werkzaam bij een NFL-team en heeft geen contractuele verplichtingen jegens de NFL."

Colin Kaepernicks contract bij Nike begon in 2011, toen hij bij San Francisco begon, en was bijna afgelopen toen Nike besliste om het te verlengen. Zijn truitje stond in 2017, hoewel hij toen al niet meer speelde, in de top 50 van best verkochte shirts.