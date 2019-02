Nike beleeft een ongeziene afgang: “Zijn voet komt uit de schoen. Ongelofelijk” ODBS

21 februari 2019

11u11 0 Meer Sport De ultieme afgang voor sportgigant Nike vannacht in North Carolina. In de match waar iedereen naar uitkeek, moest de absolute sterspeler Zion Williamson al na één minuut gekwetst het veld af omdat zijn schoen haast letterlijk ‘ontplofte’.

Fans gingen uit de bol toen niemand minder dan Barack Obama zijn intrede maakte in het Cameron Indoor Stadium. In zijn buurt filmmaker Spike Lee en baseball-legende Ken Griffey Jr. Haast iedereen wou erbij zijn om Zion Williamson (18), Amerika’s grootste basketbaltalent en toekomstig NBA-ster, te zien schitteren in de basketbalwedstrijd tussen Duke en de University North Carolina. Dat is zo’n beetje als de Clásico tussen Real en Barça op het collegeniveau in het Amerikaanse basketbal. Tot 9.000 dollar werd er betaald voor een ticketje. Al kon de wedstrijd ook gewoon op nationale televisie bekeken worden.

Het duurde ook niet lang voor Williamson in de schijnwerpers liep. Alleen was dat om een totaal verkeerde reden. En dan vooral voor Nike. Na nog geen minuut actie zette ‘the next big thing’ een aanvallende actie op, alleen maar om tegen de grond te gaan. Wat was er gebeurd? Zijn linkse Nike-schoen begaf het zomaar, niet eens bij contact. Letterlijk ‘ontploft’. “Zij voet komt uit de schoen. Dit is ongelofelijk”, aldus een tv-commentator. Verbouwereerd keek iedereen toe hoe Williamson met pijnlijke grimas naar de rechterknie greep en, nog wel op eigen houtje, de kleedkamers opzocht.

Om het allemaal nog wat pijnlijker te maken, kwam Williamson niet meer in actie. Gekwetst aan de knie, zo liet Duke later weten. Een afgang van jewelste voor Nike, dat hoopt de speler in april te contracteren. Dan komt hij vrij, al is het nog maar de vraag of Zion ooit nog Nikes wil dragen. Concurrent Puma was er alvast snel bij met het nodige leedvermaak. “Zou niet gebeurd zijn met Puma’s”, tweetten zij. Het bericht werd snel verwijderd. Ook de huidige NBA-ster LeBron James bracht het incident onder de aandacht op zijn Twitter. Hij heeft 42,2 miljoen volgers.

Hope young fella is ok! Literally blew thru his 👟. 🙏🏾 LeBron James(@ KingJames) link

Williamson, goed voor gemiddeld 22,4 punten per match en tweede beste schutter van de competitie, moet het nog steeds zonder loon stellen. Het collegebasketbal bevindt zich nog altijd op ‘amateurniveau’ zodat spelers geen salaris mogen opstrijken. Maar volgens Fran Fraschilla, basketbalcommentator van ESPN, zal hij straks “makkelijk” de kaap van het miljard euro nemen. Een schoenendeal van 1,4 miljoen dollar ligt al in het verschiet. Alleen is het nu nog maar de vraag of dat met Nike zal zijn.

Duke heeft vier jaar geleden een contract van twaalf jaar lang met Nike afgesloten als exclusieve leverancier van uitrustingen, schoenen en kleding. De universiteit gaf geen details vrij over de cijfers in dat contract. Sinds 1992 werken Duke en Nike exclusief samen.

Welp. Zion ain't signing with Nike in April.#UNCvsDUKE Adam Winkler(@ AdamWinkSports) link

Execs at Nike gotta be cringing over this Zion injury. Your shoe pretty much explodes in what might be the most watched game of the season so far ...and now the player everyone is tuned in to watch is on the bench. pic.twitter.com/mRV0B6JM96 Popular Loner(@ DJEkin) link

Absolutely. This season has an utterly shameful exercise in exploitation from NCAA. Anywhere else in the work Zion would have been entitled to millions in salary and bonuses for all the business he drove.... #NBA https://t.co/LXpNxLx7qW Roy Ward(@ rpjward) link

That the shoe blew out on National TV. That the shoe blew out for Duke-UNC. That the shoe blew out on Zion Williamson. Awful look for Nike. Darren Rovell(@ darrenrovell) link

Rough start for Nike. Like really rough. pic.twitter.com/2t2C89EyXG Darren Rovell(@ darrenrovell) link

WHAT??? ZION'S SHOE BLOWS APART ON DUKE'S OPENING POSSESSION AND HE HURTS HIMSELF AS HE FALLS??? HAMSTRING OR BACK OF KNEE??? LIMPS TO LOCKER ROOM WITH OBAMA IN THE FRONT ROW? NEVER SEEN ANYTHING QUITE LIKE THIS. Skip Bayless(@ RealSkipBayless) link

Bad look for Nike with the exploding shoe. Zion gotta save that clip for sneaker contract negotiations this summer 👀💰💰 Ben Gardner(@ BennyG49) link

Duke’s Nike contract after Zion blows out his shoe #UNCvsDuke pic.twitter.com/Jre3NKUyPo Sean Ash(@ SeanWTHR) link