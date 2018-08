Nieuwpoort en Oostende huldigen wereldkampioene Emma Plasschaert: "Ik besef het nu pas" Redactie

13 augustus 2018

16u12

Bron: Belga 0 Meer Sport Kersvers wereldkampioene Emma Plasschaert is maandag gehuldigd in thuisstad Oostende en thuishaven Nieuwpoort. Het werd een kort bezoek, want dinsdag vertrekt de Oostendse al op vakantie om daarna de trainingen te hervatten.

Plasschaert pakte vrijdag in Denemarken als eerste Belgische zeilster de gouden plak in de Laser Radial op het wereldkampioenschap zeilen. "Ik begin het nu pas te beseffen, nu ik mijn entourage en familie zie", aldus Plasschaert die een stevige bos bloemen kreeg van de Oostendse burgemeester Johan Vande Lanotte. "Het was een heel belangrijk seizoen en uiteraard ook een belangrijk kampioenschap, en ook de dagen na mijn overwinning waren heel bijzonder. Ik heb ongelooflijk veel steun en berichtjes gekregen", aldus Plasschaert.

De burgemeester benadrukte dat hij ontzettend tevreden is dat Plasschaert het goud pakte, maar onderstreepte vooral dat ze de zege aan haarzelf te danken heeft. Plasschaert wil nog niet te ver vooruitkijken, ook al is ons land dankzij haar wereldtitel meteen ook verzekerd van een startplaats op de Olympische Spelen van 2020. "Uiteraard denken we al aan Tokio, maar ik neem eerst enkele weken vakantie met mijn Australische vriend (zeiler Matthew Wearn, red). Daarna beginnen we aan de weg richting de Spelen. Uiteraard ambieer ik op de Olympische Spelen een medaille, maar dat doet de concurrentie ook. Ik word wel goed omringd en zal in optimale omstandigheden voorbereid worden. Uiteraard beschikken we niet over dezelfde middelen als bijvoorbeeld voetbalspelers, maar dat wist ik op voorhand."

Even later werd ze ook in Nieuwpoort opgewacht. "Mijn zeilclub is in Nieuwpoort. Het is het ideale moment om iedereen te bedanken voor de steun de afgelopen jaren", zei Plasschaert. Tot slot had ze nog een boodschap. Zo ziet de wereldkampioene ook in Oostende heel wat mogelijkheden om het zeilen nog aantrekkelijker te maken. "De Noordzee en de spuikom bieden ideale omstandigheden om hier te trainen. Waarom geen trainingscentrum uitbouwen?", besloot ze.