Nieuwe turnpakjes vallen in smaak van Derwael: "Flashy en kei-nice"



Bart Fieremans in Duitsland

04 oktober 2019

19u06 2

De Belgische gymnasten draafden op dit WK met nieuwe outfits op, die nota bene door hun trainster Marjorie Heuls zelf ontworpen zijn. Ze vallen alvast in de smaak van Nina Derwael: “We zijn er heel blij mee. Het was al een tijdje geleden dat we iets nieuws hadden. Marjorie heeft samen met kledijproducent Agiva enkele prototypes ontworpen, daaruit mogen we dan mee kiezen. Deze is flashy. Bij het binnenkomen in de hal stappen we in die blacklights. Onze outfits vielen in dat licht fel op. Dat was wel cool – kei-nice. Dan kun je ook eens lachen, dat doet deugd. Voor de finale hebben we nog een andere nieuwe outfit.”

Heuls is met het ontwerp van de designs niet aan haar proefstuk toe: “Ik doe dat graag en heb naailessen gevolgd. Ik teken eerst de modellen en dan stap ik daarmee naar de producent. Zij maken met hun computer de prototypes. Daarover geven de meisjes hun advies. Vind je ze mooi? Soms maak ik ook iets voor mijn kinderen thuis (lachje).”