Nieuwe triomf Katie Taylor zorgt opnieuw voor flink wat controverse: “Ze is fake” TLB

04 november 2019

09u37

Bron: Irish Mirror, BBC 1 Boksen Katie Taylor schreef afgelopen zaterdag boksgeschiedenis. De 33-jarige Ierse versloeg de Griekse Christina Linardatou en pakte zo ook de WBO-titel bij de superlichtgewichten. Máár, zoals wel vaker bij kampen van Taylor, ontstond er na afloop de nodige controverse.

Taylor haalde het zaterdag op punten (94-94, 97-93, 97-93) van Linardatou en is nu titelhoudster in twee verschillende divisies, amper twee landgenoten deden haar dat voor. Maar als het van haar Griekse opponente afhangt, dan was er van die straffe statistiek geen sprake geweest. Linardatou is het allerminst eens met de beslissing om de overwinning aan de Ierse te geven, zo maakten zij en haar entourage duidelijk op de persconferentie na de kamp in Manchester.

De Griekse noemde Taylor onder meer “fake”. Meteen daarna kreeg ze de vraag om die uitspraak te duiden. “Ik bedoel dat ze niet onomstreden is”, aldus Linardatou. “Ze heeft mij niet geklopt, net zoals ze ook Delfine Persoon niet heeft geklopt.” Linardatou refereert met dat laatste naar het gevecht tussen Taylor en Persoon van begin juni. Onze landgenote verloor toen in Madison Square Garden haar WBC-titel aan Taylor op punten. Een op z’n zachtst gezegd gecontesteerde beslissing.

De Belgische boksbond diende na die kamp een officiële klacht in en eiste een rematch. Die zal er ook komen, zo beloofde de Ierse eind september in een gesprek met de BBC en bevestigt ze ook in onderstaande video. “Er moet een rematch komen in de volgende twaalf maanden, dat is zeker. Ik wil dat het gevecht er komt, zodat ik haar nog duidelijker kan verslaan.”

“Taylor wordt beschermd”

Ook Linardatou aast nú al op een rematch. “Je kan toch niet gelukkig naar huis gaan als je het gevoel hebt dat anderen je geholpen hebben?”, vroeg de Griekse zich af tijdens de persconferentie. “Ik voel me goed, omdat ik alles gegeven heb. Wanneer ik in de ring stap, dan vecht ik écht. Maar iedereen heeft de kamp tegen Taylor gezien, iedereen heeft gezien wat er gebeurde. Iedereen. Ik heb dan ook het gevoel dat ik de kamp gewonnen heb.”

Linardatou voegde er nog aan toe dat ze vindt dat Taylor beschermd wordt. “Ze zou haar kampen niet op zo’n manier mogen winnen, dat is gewoon niet eerlijk tegenover alle andere boksers. Ze verliest één keer, ze verliest een tweede keer en toch krijgt ze de zegeop haar naam. Wat gaat ze in de toekomst doen? Altijd maar verliezen en toch volhouden dat ze een kampioene is? De mensen zijn niet dom, zij zie ook wat ik zie. Als Taylor zichzelf respecteert, dan gunt ze mij en Persoon een rematch.”