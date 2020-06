Nieuwe superkamp in de maak: Fury en Joshua vinden overeenkomst voor twee boksmatchen DMM

10 juni 2020

16u32 0 Boksen We krijgen een nieuwe superkamp in het boksen bij de zwaargewichten. Anthony Joshua (30) en Tyson Fury (31) hebben een financiële overeenkomst gevonden voor twee gevechten. Dat bevestigt bokspromotor Eddie Hearn in de Britse pers.

Tyson Fury knokte zich dit voorjaar voorbij Deontay Wilder naar de WBC-wereldtitel bij de zwaargewichten. Anthony Joshua deed in de strijd om de wereldtitels bij de IBF, WBA, WBO en IBO-boksbonden begin december 2019 hetzelfde tegen Anthony Ruiz. Joshua en Fury verdelen op dit moment dus alle wereldtitels bij de zwaargewichten onder elkaar. In een ultiem gevecht willen de twee alle wereldtitels bij de zwaargewichten op het spel zetten om uit te maken wie de beste is.

De kamp tussen de twee Britse boksers wordt al jaren gehypet, maar tot nog toe stonden Joshua en Fury nog nooit tegenover elkaar in de ring. “We maken vooruitgang”, vertelt Joshua’s promoter Eddie Hearn bij Sky Sports. “Er moeten nog wat zaken bekeken worden, maar dan gaat het vooral om een locatie en een datum. In principe kunnen we stellen dat de twee boksers akkoord zijn met een kamp.”

Wanneer de kamp moet plaatsvinden, is dus nog niet geweten. Het staat wel vast dat Fury dit jaar nog een derde keer tegen Deontay Wilder in de ring komt. Joshua heeft dan weer nog een boksmatch tegen Kubrat Pulev op het programma staan. Ongeacht de uitslag van die twee kampen zou de wedstrijd tussen Fury en Joshua er sowieso komen, al zou dat ten vroegste voor 2021 zijn.

