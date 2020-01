Nieuwe nederlaag voor Indoor Red Lions op EK Werner Thys

18 januari 2020

13u09 0 Hockey De Indoor Red Lions moeten op het EK de kelk tot op de bodem ledigen. Ook hun derde pouleduel ging verloren: 3-4 tegen Tsjechië.

De start was ondanks uitstekend voor de spelers van bondscoach Alexandre De Chaffoy die reeds na vijf minuten dankzij twee strafcorners, omgezet door Tom Degroote en Tanguy Zimmer, met 2-0 de leiding namen. Toch kwamen de Tsjechen nog voor de pauze helemaal terug in de wedstrijd (2-2). In het derde kwart bracht Tom Degroote de Belgen op stroke opnieuw op voorsprong 3-2, maar met nog een kleine drie minuten op de klok gingen de Indoor Red Lions helemaal onderuit. Eerst scoorde Seeman de gelijkmaker en met nog vijftig seconden te spelen zorgde Jahoda op strafcorner voor het genadeschot.

Meteen is dit voor België ook de eerste nederlaag in poule C, de degradatiepoule. Polen en Tsjechië tellen in die poule drie punten, België en Oekraïne nul. Omdat de laatste twee landen degraderen naar het EK voor B-landen moeten de laatste twee matchen op dit EK gewonnen worden: straks om 16.45 uur tegen Oekraïne en morgenochtend tegen Polen.