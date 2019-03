Nieuwe mijlpaal voor snookerfenomeen: Ronnie O’Sullivan pot duizendste century ODBS

10 maart 2019

21u55

Bron: Belga 0 Meer Sport Ronnie O’Sullivan (WS-3) heeft in het Engelse Preston een nieuwe mijlpaal genomen. “The Rocket” potte zijn duizendste century weg. Hij deed dat in het laatste frame van de finale van het Players Championship, waarin hij de Australiër Neil Robertson (WS-8) met 10-4 verpletterde.

Het recordaantal centuries had O’Sullivan al sinds januari 2015 in handen. Bij de Schot Stephen Hendry stopte de teller in 2012 op 775. O’Sullivan heeft nog een ander record van Hendry in het vizier. In zijn vijftigste finale van een full rankingtoernooi pakte hij zijn 35ste titel en dat is er slechts één minder dan Hendry.

