Nieuwe megakamp? “Voor 600 miljoen dollar vecht ik overdag tegen Khabib en ‘s avonds tegen Conor”, zegt Mayweather ODBS

06 maart 2020

11u02 4 Boksen De geruchtenmolen in de vechtsport draait weer overuren. Nadat Floyd Mayweather begin dit jaar samenzat met UFC-baas Dana White op een NBA-wedstrijd van de LA Clippers, is een ‘crossover’ megagevecht weer aan de orde. Een rematch tussen de bokskampioen en Conor McGregor. Of Floyd vs Khabib. Die eerste daar nu over: “Voor 600 miljoen dollar (536 miljoen euro) vecht ik tegen de twee. Op dezelfde dag.”

“One fee, both fights” (één som, twee gevechten), stelt de na 50 kampen nog steeds ongeslagen bokskampioen. Een som die steek houdt: in 2017 streek hij voor de ‘Money Fight’ tegen het Ierse UFC-uithangbord McGregor net de helft van dat bedrag op: 300 miljoen dollar. In theorie is Mayweather (43) al even met pensioen, maar voor héél grof geldgewin wil hij de handschoenen nog wel even vastbinden. Zeker wanneer hij Dana White, de grote man achter het populaire UFC (Ultimate Fighting Championship) in de ogen kijkt. Zoals onlangs in het Staples Centre van de Clippers. Een ‘handshake deal’ met ‘Zuffa Boxing’, bedrijf dat het boksen promoot en waarin White ook belangen heeft, was snel beklonken.

White: “Floyd zal niet zomaar een uithangbord worden. Het echte geld, dat krijg je wanneer Floyd effectief vecht. Dat kan een crossover-gevecht zijn, dat kan een boksmatch zijn. Van die eerste ben ik niet meteen fan, maar als er zo veel vraag naar is... Kijk naar Mayweather vs McGregor. Al snel had ik door dat die kamp bijzonder groot kon worden, dus ben ik gesprekken opgestart met Al Haymon (de promotor van Mayweather, nvdr). Ons bod werd snel aanvaard. Met zowel Al als Floyd kan je vlot onderhandelen. Zeker na onze recente ‘handshake deal’, moeten we er ook nu snel uitkomen.”

Een zelfde geluid bij Mayweather, toen hij tijdens zijn promotietoer (die ook Brussel aandeed) halt hield in de York Hall in Londen. “Ik heb met Dana al over een nieuwe kamp tegen Conor gesproken en ook al over een kamp tegen Khabib. Voor 600 miljoen dollar doe ik de twee. Khabib overdag, Conor s’ avonds. Om zo’n risico te nemen, moet toch iets tegenover staan. In de huidige bokswereld heeft het trouwens geen zin tegen louter een gewone bokser te staan. Ik ben een zakenman. De kamp tegen Conor, die was logisch. Alles wat geld genereert, is logisch. Ik neem het niet langer op tegen vechters die louter een stad achter zich hebben. Als ik tegen jou vecht, moet het hele land achter jou staan.” Feit is alleszins dat Ierland fier is op McGregor en Dagestan zeker op Nurmagomedov.

Nurmagomedov, de kampioen in het UFC bij de lichtgewichten, verdedigt zijn titelriem op 2 april in New York tegen Tony Ferguson, net als McGregor een van zijn aartsvijanden. Ook McGregor wil snel opnieuw de octagon in, nadat hij begin dit jaar een wel heel snelle zege boekte tegen Donald Cerrone.

Op de sociale media zijn affiches rond de potentiële megakampen alvast populair:

