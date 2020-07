Nieuwe getuigenis van mishandeling in Nederlandse turnwereld: “Trainer Wevers schopte me en sloeg me” DMM

26 juli 2020

21u32 10 Turnen De getuigenissen van fysieke en mentale mishandeling blijven de turnwereld beroeren. Nu zegt de Nederlandse oud-turnster Joy Goedkoop tijdens haar loopbaan te zijn geschopt en geslagen door trainer Vincent Wevers.

Het verhaal van Goedkoop volgt twee dagen nadat Gerrit Beltman in een interview met het Noordhollands Dagblad had verteld dat hij in het verleden jonge turnsters tijdens trainingen mishandelde en vernederde. Goedkoop trainde van haar zevende tot haar twaalfde in Oldenzaal onder Wevers. Daarna stapte ze over naar Heerenveen om te trainen onder coach Gerben Wiersma.

“Ik ben door hem geslagen en geschopt”, zegt Goedkoop over Wevers. “Niet dagelijks. Het kleineren, boos worden en negeren gebeurde wel dagelijks. In Heerenveen was het fysieke geweld voorbij, maar ook daar was het onmenselijk. Er was geen ruimte voor vermoeidheid, blessures en andere gevoelens.” Goedkoop vertelde bij de NOS dat ze veel pijn heeft gehad van de fysieke en mentale mishandeling. “Eigenlijk ben ik er nog steeds niet helemaal bovenop. Ik heb drie jaar echt heel diep gezeten, in een zwart gat.”

De persoonlijke verhalen volgen kort nadat de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) bekendmaakte een onafhankelijk onderzoek te doen naar grensoverschrijdend gedrag. De aanleiding voor deze stap zijn de gesprekken en discussies die ontstonden na de documentaire ‘Athlete A’ op Netflix en de berichten rondom misbruik van topturners wereldwijd.

De bekentenis van Beltman leidde ook tot deining in de Belgische turnwereld. Zo verklaarde ex-gymnaste Aagje Vanwalleghem, die gecoacht werd door Beltman, dat ze mentaal zwaar heeft afgezien onder de Nederlandse turncoach. Ex-turnster Gaëlle Mys onthulde dat ze in haar carrière ook te maken heeft gehad met intimidaties en pesterijen. Die hebben ervoor gezorgd dat ze in 2016 stopte met gymnastiek.

Lees ook:

Aagje Vanwalleghem reageert op fysieke en mentale mishandeling in turnwereld: “Ik hoop dat dit veel coaches, die nu nog hetzelfde doen, wakkerschudt”

Ex-coach van Aagje Vanwalleghem: “Ik mishandelde en kleineerde jonge turnsters”

Gaëlle Mys stopte met turnen “vanwege pesterijen en intimidaties”