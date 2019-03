Nieuwe fusieploeg Kortrijk Spurs wordt grootste basketclub van Vlaanderen en strikt Ann Wauters



13 maart 2019

De Kortrijkse basketploegen K Basketteam Kortrijk en BC Kortrijk Sport fuseren en worden Kortrijk Spurs. Die nieuwe club zal meteen de grootste basketclub van Vlaanderen zijn. De fusie, de nieuwe naam en het logo zijn vandaag voorgesteld.

Eind vorig jaar raakte al bekend dat beide clubs nauwer gingen samenwerken, onder de naam Kortrijk United. Die samenwerking heeft nu uiteindelijk geleid tot een echte fusie die de naam Kortrijk Spurs zal dragen, wat een verwijzing is naar de Guldensporenstad. Dat komt ook terug in het logo. Op 25 mei zou alles geofficialiseerd zijn.

Samen zullen de clubs meer dan duizend leden tellen. Een enorme omvang, maar de nieuwe club meent dat ze op die manier nog beter iedereen zullen kunnen laten spelen op zijn niveau. De Spurs zullen zeven mannenploegen hebben waarvan de hoogste in Top Divisie 2, vijf vrouwenploegen waarvan de hoogste in Top Divisie 1 in samenwerking met Dynamite Deerlijk en maar liefst 45 jeugdploegen. Daaronder wordt nog een basketschool opgericht voor een honderdtal kleine kinderen en er komt ook een G-basketploeg.

Ann Wauters

De club wist ook Ann Wauters te strikken, die in eerste plaats steun zal bieden als mental coach, al willen de Spurs later op structurele basis verder gaan met de ‘leading lady’ van het Belgische basketbal. “1 + 1 is een echte driepunter”, aldus schepen van Sport Arne Vandendriessche. “Als we onze krachten bundelen, kunnen we meer: op vlak van topsport, jeugdwerking, scholing en omkadering. Alles is aanwezig om terug aan te knopen met een glorierijk verleden: de spelers, de clubs, de infrastructuur en de accommodatie.”

Kortrijk heeft inderdaad een basketverleden. Kortrijk was in de jaren zeventig een echte basketstad met onder meer een sterke ploeg in de hoogste klasse. In 1976 won IJsboerke Kortrijk zelfs de Beker van België. Maar na de glorieperiode spatte de club uiteen.