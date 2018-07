Nieuwe Belgische medaille op WK atletiek U20: Eliott Crestan verovert brons in finale 800m Redactie

15 juli 2018

15u59

Bron: Belga 1 Meer Sport Eliott Crestan heeft brons veroverd in de finale van de 800 meter op het WK atletiek U20 in het Finse Tampere. De atleet uit Namen finishte als vierde in 1:47.27, maar na de diskwalificatie van de Algerijnse nummer drie Oussama Cherrad schoof hij op naar brons. De Belgian Tornados U20 werden vijfde in de finale van de 4x400 meter in 3:07.05.

Crestan stelde dit seizoen al twee keer het Belgisch record U20 scherper. Gisteren in de halve finales bracht hij het op 1:46.84. In de finale vandaag werd hij zwaar gehinderd door een valpartij van de Brit Markhim Lonsdale, die voor zijn voeten tegen de grond ging. Toch wist hij nog een vierde plaats uit de brand te slepen. In de laatste rechte lijn duwde de Algerijn Cherrad hem naar baan vier, de Belgische delegatie legde met succes klacht neer. Tot twee dagen geleden won nog nooit een Belgische mannelijke atleet een medaille op het WK U20, nu heeft België er een gouden met Jonathan Sacoor (400m) en een bronzen met Crestan.

In de 4x400 meter werd gekozen voor een andere volgorde dan in de reeksen. De op papier sterkste twee lopers werden als eersten in de strijd gegooid, met Sven Van Den Bergh die als vierde het stokje doorgaf aan wereldkampioen Jonathan Sacoor. Die laatste liep autoritair naar de leiding, Simon Mazebo viel terug naar de vierde plaats. Rayane Borlée deed het verdienstelijk als slotloper en finishte uiteindelijk als vijfde. De Tornados werden voor het toernooi niet eens in de finale verwacht.

Tim Van de Velde gokte in de finale van de 3.000 meter steeple door in de eerste kilometer mee te gaan met de Kenianen en de Ethiopiërs. Dat moest hij daarna wat bekopen, maar echt instorten deed Van de Velde niet. Hij finishte als achtste in 9:02.03, als tweede Europeaan.

Het totaal van Belgische medailles in de geschiedenis van het WK U20 komt nu op zeven

GOUD:

2018: Jonathan Sacoor (400m) 45.03

ZILVER:

1988: Ann Maenhout (400m horden) 57.58

BRONS:

1986: Marleen Renders (10.000m) 33:59.36

1990: Sandrine Hennart (verspringen) 6m49

2008: Hannelore Desmet (hoogspringen) 1m86

2016: Hanne Maudens (zevenkamp) 5.881 punten

2018: Eliott Crestan (800m) 1:47.27.