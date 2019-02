Nieuwe Belgian Cat in WNBA? Kim Mestdagh uitgenodigd voor trainingskamp Washington Mystics DMM

04 februari 2019

22u45

Bron: Belga 0 Meer Sport Kim Mestdagh heeft een uitnodiging gekregen voor het trainingskamp van de Washington Mystics. Dat deelde het WNBA-team van Emma Meesseman vandaag mee.

“Mestdagh was één van de grote revelaties van het jongste WK. Samen met Meesseman hielp ze de Belgen aan hun beste resultaat in de geschiedenis (4de)”, verklaarde coach Mike Thibault de keuze voor Mestdagh. “Ze is een polyvalent talent. Haar vermogen om met haar middellange shots het terrein groter te maken, kan een grote meerwaarde betekenen voor ons team.”

De 28-jarige Kim Mestdagh verdedigt momenteel de kleuren van Cukurova. Bij de leider in de Turkse competitie laat ze gemiddeld 12,6 punten, 3,8 rebounds en 2,9 assists optekenen. In de Verenigde Staten proefde de West-Vlaamse shooting-guard al vier seizoenen (2008-2012) van universiteitsbasketbal bij Colorodo State University (2008-2012). In 2012 werd ze niet uit de WNBA draft gekozen. Het WNBA-seizoen begint op 24 mei. De trainingkampen gaan gewoonlijk begin mei van start. Vorig jaar werden de Washington Mystics vicekampioen.