Nieuwe beelden: mountainbiker filmde wrak van helikopter Kobe Bryant minuten na crash YP

12 februari 2020

09u53

Bron: ABC News, ANP 0 Kobe Bryant overleden Er is een nieuwe video opgedoken van kort na de helikoptercrash in Calabasas (Californië) waarbij Kobe (41) en Gianna (13) Bryant en zeven anderen zijn omgekomen. De familie nam vorig week in intieme kring afscheid van de basketballegende en zijn dochtertje.

Michael Dyer was op 26 januari een ritje aan het maken met zijn mountainbike toen hij de helikopter volgens het Amerikaanse ABC News op zowat 15 meter boven zijn hoofd zag passeren en “aan erg hoge snelheid” tegen de rotsen zag crashen. Kort nadien maakte Dyer met de smartphone beelden van de rook en het puin. ‘Inside Edition’, een Amerikaans nieuwsmedium, stuurde recent ook beelden de wereld in van een helikopter die in de problemen komt, maar het is niet bevestigd dat het om het luchtvaartuig gaat waarin Bryant & co om het leven kwamen.

Gissen naar oorzaak

Intussen blijft het wel onduidelijk wat de precieze oorzaak is van de crash. De onderzoekers vonden tussen de brokstukken alvast geen bewijs dat de motor het heeft laten afweten. Robert L. Sumwalt, voorzitter van de bevoegde US National Transportation Safety Board, gaf afgelopen vrijdag nog een stand van zaken. “Onze onderzoekers hebben al heel wat gegevens verzameld over de omstandigheden van deze tragische crash. We hebben er vertrouwen in dat we de oorzaak zullen vinden en zo aanbevelingen kunnen doen opdat dergelijke ongelukken niet meer gebeuren.”

In een eerste rapport stellen de speurders dat onderzoek van de hoofd- en staartrotor geen duidelijke gebreken heeft aangetoond. “Er is geen bewijs van een catastrofale interne tekortkoming”, luidt het. Het onderzoek kan mogelijk nog maanden aanslepen. De helikopter, een Sikorsky S-76B, had geen zwarte doos aan boord.

In intieme kring begraven

Nog vanaag melden verschillende Amerikaanse media dat Kobe Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna afgelopen vrijdag in intieme kring zijn begraven in Californië. De dienst vond plaats in de wijk Corona Del Mar in de stad Newport Beach. Vanessa, de weduwe van de basketballer en moeder van zijn kinderen, wilde graag een besloten ceremonie om privé te kunnen rouwen. “De dienst was ontzettend zwaar voor iedereen en het is nog steeds heel moeilijk om het verlies van deze twee prachtige zielen te beseffen”, vertelt een ingewijde aan Entertainment Tonight.

Op 24 februari vindt er ook een publiek afscheid plaats in het Staples Center, de thuishaven van Kobes oude team Los Angeles Lakers. Dan worden naast de basketballegende en zijn dochter ook de zeven andere mensen herdacht die op 26 januari omkwamen bij de helikoptercrash.

Vijfvoudig NBA-kampioen Kobe Bryant kwam op 26 januari om het leven toen zijn helikopter neerstortte in de heuvels rond het Californische Calabasas. Aan boord zaten negen mensen, onder wie ook Bryants dertienjarige dochter Gianna. Het gezelschap was onderweg naar de Mamba Academy, het sportcentrum van de NBA-vedette. Op het moment van de crash hing er een dichte mist.